हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ अग्निकांड: 2016 में ध्वस्त की जानी थी यह इमारत, 10 साल बाद 15 लोगों की गई जान | 10 बड़ी बातें

लखनऊ अग्निकांड: 2016 में ध्वस्त की जानी थी यह इमारत, 10 साल बाद 15 लोगों की गई जान | 10 बड़ी बातें

Lucknow Fire Incident: पुलिस ने इस मामले में इमारत के मालिकों समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है. सीएम योगी के आदेश पर लापरवाही बरतने के आरोप में चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 23 Jun 2026 06:43 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में सोमवार को तीन मंजिला इमारत में आग लगने के कारण झुलसने से 15 लोगों की मौत हो गई जबकि नौ लोग घायल हो गए. पुलिस ने इस मामले में इमारत के मालिकों समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि लापरवाही बरतने के आरोप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है. पीएम मोदी ने घटना को लेकर दुख जताया है.

मामले की पड़ताल के लिये विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की गयी है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस घटना में लोगों की मौत पर दुख जाहिर करते हुए मृतकों के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो-दो लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता देने का ऐलान किया है.

वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिजन को पांच—पांच लाख तथा घायलों को 50—50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की है. इस घटना की 10 बड़ी बातों पर नजर डालते हैं.

आग की घटना के 10 बड़े अपडेट

  1. लखनऊ अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की.
  2. घटना को लेकर विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया.
  3. एसआईटी को सात दिन में रिपोर्ट सौंपने के आदेश
  4. सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटनास्थल का दौरा किया.
  5. हादसे की शिकार तीन मंजिला इमारत को 2016 में ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था.
  6. दो महीने से कम समय में ही ध्वस्त करने का आदेश रद्द कर दिया गया था.
  7. आग हादसे के बाद इमारत के मालिकों समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया.
  8. 11 घायलों में से 9 को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है.
  9. जिस बिल्डिंग में आज आग लगी उस बिल्डिंग का मानचित्र पास था, लेकिन निर्माण उसके विपरीत किया गया था.
  10. मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया. 

Lucknow Coaching Fire Live: लखनऊ अग्निकांड को लेकर 2 सदस्यीय SIT गठित, CM योगी बोले- 7 दिन में सौंपे रिपोर्ट

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार (22 जून) को आग हादसे की शिकार हुई तीन मंजिला इमारत को साल 2016 में ध्वस्त किया जाना था. हालांकि, दो महीने बाद ही इस आदेश को निरस्त कर दिया गया. दरअसल, जिस इमारत में आग लगी उसके खिलाफ 2016 में अवैध निर्माण को लेकर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया था, लेकिन दो महीने से कम समय में ही उस आदेश को निरस्त भी कर दिया गया था. अब इमारत से जुड़े पुराने दस्तावेज और लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई गंभीर सवालों के घेरे में है. 

हादसे को लेकर अब तक क्या एक्शन हुआ?

हादसे के बाद प्रशासन लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और हादसे के दोषियों के खिलाफ बेहद सख्त नजर आ रहा है. हादसे को लेकर मुख्यमंत्री के आदेश पर जानकीपुरम में बिजली विभाग के अधिकारी गौरव कुमार, अग्निशमन विभाग की इंदिरा नगर शाखा के अधिकारी कमलेन्द्र कुमार सिंह, लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के सहायक अभियंता अनिल कुमार और कनिष्ठ अभियंता प्रमोद पांडेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

पुलिस ने हादसे के बाद चार लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए लोगों में राम कृष्ण उपाध्याय (43), वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला (62), तुषार कृष्ण जायसवाल (31) और सुरेश कुमार साहू शामिल हैं. उपाध्याय, शुक्ला और जायसवाल आग की जद में आयी इमारत के संयुक्त रूप से मालिक थे.

Lucknow Fire News: 15 बच्चों की मौत, बिल्डिंग मालिक गिरफ्तार, 4 सस्पेंड, लखनऊ अग्निकांड का पूरा अपडेट

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 23 Jun 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
SIT   UP NEWS UP Police LUCKNOW NEWS YOGI ADITYANATH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ अग्निकांड: 2016 में ध्वस्त की जानी थी यह इमारत, 10 साल बाद 15 लोगों की गई जान | 10 बड़ी बातें
लखनऊ अग्निकांड: 2016 में ध्वस्त की जानी थी यह इमारत, 10 साल बाद 15 लोगों की गई जान | 10 बड़ी बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow Coaching Fire Live: लखनऊ अग्निकांड को लेकर 2 सदस्यीय SIT गठित, CM योगी बोले- 7 दिन में सौंपे रिपोर्ट
Live: लखनऊ अग्निकांड को लेकर 2 सदस्यीय SIT गठित, CM योगी बोले- 7 दिन में सौंपे रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow Fire News: 15 बच्चों की मौत, बिल्डिंग मालिक गिरफ्तार, 4 सस्पेंड, लखनऊ अग्निकांड का पूरा अपडेट
15 बच्चों की मौत, बिल्डिंग मालिक गिरफ्तार, 4 सस्पेंड, लखनऊ अग्निकांड का पूरा अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में होम स्टे खोलना हुआ आसान, योगी सरकार ने बदली नीति; अब 8 कमरे तक होंगे पंजीकृत
UP में होम स्टे खोलना हुआ आसान, योगी सरकार ने बदली नीति; अब 8 कमरे तक होंगे पंजीकृत
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: लखनऊ अग्निकांड...15 बच्चों का कातिल कौन ? | Lucknow Coaching Fire
Lucknow Coaching Center Fire: लखनऊ अग्निकांड पर योगी का सबसे बड़ा फैसला | Yogi | Latest News
Lucknow Coaching Center Fire: दिल्ली से लखनऊ तक...आग का खेल कब रुकेगा? | Yogi | Aliganj News
Lucknow Coaching Fire Tragedy: परिजनों के आंसूओं' का हिसाब कौन देगा ? | CM Yogi | UP News | ABP News
Lucknow Coaching Center Fire | Sandeep Chaudhary: लखनऊ अग्निकांड...15 मासूमों का हत्याकांड? | Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-ईरान डील में उलझा रहा PAK, ट्रंप ने भारत के साथ कर ली बड़ी डिफेंस डील, अपाचे हेलिकॉप्टर बनेगा और घातक
ईरान डील में उलझा रहा PAK, ट्रंप ने भारत के साथ कर ली बड़ी डिफेंस डील, अपाचे बनेगा और घातक
बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर के बीच CM सम्राट चौधरी की दो टूक, 'सफाई अभियान चलता रहेगा'
भरत तिवारी एनकाउंटर के बीच CM सम्राट चौधरी की दो टूक, 'सफाई अभियान चलता रहेगा'
बॉलीवुड
'वेलकम टू द जंगल' का प्रमोशन करने निकलीं अक्षरा सिंह, अक्षय कुमार का साथ मिलते ही बदला स्वैग, देखिए Photos
'वेलकम टू द जंगल' का प्रमोशन करने निकलीं अक्षरा सिंह, अक्षय कुमार का साथ मिलते ही बदला स्वैग, देखिए Photos
स्पोर्ट्स
डोपिंग टेस्ट से इनकार, खिलाड़ी पर लगा 4 साल का बैन; 2023 में जीता था खिताब
डोपिंग टेस्ट से इनकार, खिलाड़ी पर लगा 4 साल का बैन; 2023 में जीता था खिताब
विश्व
तेज झटकों से कांप उठी अफगानिस्तान की धरती, पूर्वी प्रांत हिंदू कुश में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप
तेज झटकों से कांप उठी अफगानिस्तान की धरती, पूर्वी प्रांत हिंदू कुश में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप
इंडिया
क्रॉस वोटिंग के 'झूठ' का फैसला करेंगे भगवान? कर्नाटक BJP में 'मंदिर शपथ' पर बवाल, दिल्ली तलब हुए नेता!
क्रॉस वोटिंग के 'झूठ' का फैसला करेंगे भगवान? कर्नाटक BJP में 'मंदिर शपथ' पर बवाल, दिल्ली तलब हुए नेता!
ऑटो
शौक पड़ा भारी! Mahindra Thar को कराया मॉडिफाई, अब 4 लाख का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट
शौक पड़ा भारी! Mahindra Thar को कराया मॉडिफाई, अब 4 लाख का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट
शिक्षा
CBSE 12वीं में रांची की बेटी का कमाल, री-इवैल्यूएशन के बाद हासिल किए 500 में 500 नंबर
CBSE 12वीं में रांची की बेटी का कमाल, री-इवैल्यूएशन के बाद हासिल किए 500 में 500 नंबर
ENT LIVE
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
ABP NEWS
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
ABP NEWS
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
ABP NEWS
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
ABP NEWS
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
Embed widget