हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडफल और सब्जी उत्पादन में यूपी का दबदबा, योगी सरकार की नीतियों से 9 फसलों में नंबर 1

फल और सब्जी उत्पादन में यूपी का दबदबा, योगी सरकार की नीतियों से 9 फसलों में नंबर 1

UP News: दूध उत्पादन, गन्ना और सब्जियों के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी बना हुआ है, जिससे उद्योगों को पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध हो रहा है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 14 Jun 2026 09:08 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में देशभर में अपनी मजबूत पहचान स्थापित की है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश में 3,50,883 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां संचालित हो रही हैं, जिससे यूपी इस क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है. समृद्ध कृषि आधार और प्रचुर मात्रा में कच्चे माल की उपलब्धता ने उद्योग को मजबूती प्रदान की है. निवेशक-अनुकूल नीतियां, बेहतर बुनियादी ढांचा और मजबूत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क प्रदेश को खाद्य प्रसंस्करण का प्रमुख केंद्र बना रहे हैं. कुशल एवं अर्धकुशल कार्यबल की उपलब्धता से उत्तर प्रदेश तेजी से देश के खाद्य प्रसंस्करण महाशक्तिस्थल के रूप में उभर रहा है.

उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की है. प्रदेश में कृषि आधारित कच्चे माल की प्रचुर उपलब्धता, मजबूत नीतिगत समर्थन और निवेश के अनुकूल वातावरण ने इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. यूपी में जहां 3,50,883 कुल इकाइयां है वहीं महाराष्ट्र में 2,29,372 पश्चिम बंगाल में 3,22, 590 तमिलनाडु में 1,78,527 कर्नाटक में 1,27, 458 बिहार में 1,45,300 आंध्रप्रदेश में 1,54,330 गुजरात में 94,066 राजस्थान में 1,01, 666 और तेलंगाना में 80,392 यूनिट है. इस तरह कुल 24.59 लाख यूनिट है.

यूपी के 2.5 लाख से ज्यादा श्रमिक दे रहे योगदान

योगी सरकार की उद्योग और कृषि हितैषी नीतियों का असर रोजगार के क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़े उद्योगों के विस्तार से लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिल रहे हैं. दूध उत्पादन, गन्ना और सब्जियों के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी बना हुआ है, जिससे उद्योगों को पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध हो रहा है. वहीं कुल उद्यमों में उत्तर प्रदेश की 14 से 15 फीसदी तक हिस्सेदारी है जो अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है. इसी प्रकार रोजगार के क्षेत्र में भी यूपी के 2.5 लाख से ज्यादा श्रमिक योगदान दे रहे हैं. कृषि कच्चे माल के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में सबसे ऊंचा है. यूपी देश में खाद्य प्रसंस्करण की सबसे बड़ी संभावनाओं वाला राज्य है.

आजमगढ़ को CM योगी ने दी बड़ी सौगात, पुरानी जेल की जमीन पर बनेगा कन्वेंशन सेंटर और पार्क

फल और सब्जी उत्पादन में यूपी का दबदबा, 9 फसलों में देश में नंबर-1

फलों और सब्जियों की पैदावार ने उत्तर प्रदेश को देश का कृषि प्रधान बना दिया है. आम, अमरूद, आलू, मटर, लौकी, सिंघाड़ा, तरबूज, खरबूजा और शिमला मिर्च के उत्पादन में उत्तर प्रदेश ने देशभर में पहला स्थान हासिल किया है. देश में आम का कुल उत्पादन 336.21 लाख मीट्रिक टन है, जिसमें से अकेले उत्तर प्रदेश 61.94 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन कर रहा है. अमरूद के मामले में भी प्रदेश अग्रणी है. देशभर में 50.23 लाख मीट्रिक टन अमरूद उत्पादन में से 11.49 लाख मीट्रिक टन उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है.

लौकी के उत्पादन में यूपी नम्बर- 1 

आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी सबसे अधिक है. देश में कुल 598.89 लाख मीट्रिक टन आलू उत्पादन में से 250.66 लाख मीट्रिक टन उत्पादन प्रदेश में किया जा रहा है. वहीं, भारत में 72.38 लाख मीट्रिक टन मटर उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 37.62 लाख मीट्रिक टन है. लौकी के उत्पादन में भी प्रदेश अव्वल है. देश में 41.98 लाख मीट्रिक टन लौकी उत्पादन में से 7.53 लाख मीट्रिक टन उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है. सिंघाड़ा उत्पादन में भी प्रदेश पहले स्थान पर है. देश में 0.07 लाख मीट्रिक टन सिंघाड़ा उत्पादन में से 0.03 लाख मीट्रिक टन उत्पादन यूपी से होता है.

यूपी का फल उत्पादन में 14.44 प्रतिशत का योगदान 

तरबूज उत्पादन में देश के कुल 45.63 लाख मीट्रिक टन उत्पादन में से 9.28 लाख मीट्रिक टन हिस्सा उत्तर प्रदेश का है. इसी प्रकार, 17.54 लाख मीट्रिक टन खरबूजा उत्पादन में प्रदेश 7.73 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ शीर्ष पर है. शिमला मिर्च के मामले में भी उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है, जहां कुल 7.68 लाख मीट्रिक टन राष्ट्रीय उत्पादन में से 1.74 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होता है. इस तरह देशभर में होने वाले 1214.75 लाख मीट्रिक टन फल उत्पादन में यूपी की हिस्सेदारी 175.42 लाख मीट्रिक टन यानी 14.44 प्रतिशत है. वहीं, देश के कुल 2210 लाख मीट्रिक टन सब्जी उत्पादन में से 435.93 लाख मीट्रिक टन उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में होता है, जो राष्ट्रीय उत्पादन का 19.73 प्रतिशत है.

और पढ़ें
Published at : 14 Jun 2026 09:08 AM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS UTTAR PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फल और सब्जी उत्पादन में यूपी का दबदबा, योगी सरकार की नीतियों से 9 फसलों में नंबर 1
फल और सब्जी उत्पादन में यूपी का दबदबा, योगी सरकार की नीतियों से 9 फसलों में नंबर 1
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'एक रुपये से एक करोड़ रुपये...', राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच काशी विश्वनाथ प्रशासन का दावा
'एक रुपये से एक करोड़ रुपये...', राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच काशी विश्वनाथ प्रशासन का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में लागू हुआ देवभूमि फैमिली एक्ट, अब राज्य में हर परिवार को मिलेगी यूनिक आईडी
उत्तराखंड में लागू हुआ देवभूमि फैमिली एक्ट, अब राज्य में हर परिवार को मिलेगी यूनिक आईडी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजमगढ़ को CM योगी ने दी बड़ी सौगात, पुरानी जेल की जमीन पर बनेगा कन्वेंशन सेंटर और पार्क
आजमगढ़ को CM योगी ने दी बड़ी सौगात, पुरानी जेल की जमीन पर बनेगा कन्वेंशन सेंटर और पार्क
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बैंकॉक टू मुंबई.... मॉडल का गांजा गैंग ! | Crime News
Kushinagar Road Accident: कुशीनगर से आया रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो, बस-ट्रक की सीधी भिड़ंत!
Iran US War | Ceasefire Deal |Mojtaba Khamenei | Trump | Janhit:ट्रंप की डील पर मुहर लगाएंगे खामनेई?
UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh: अखिलेश और योगी के बीच पूर्वांचल की आर-पार की लड़ाई!
Sandeep Chaudhary | TMC Crisis: Bengal में बागी सांसदों के खेल का सबसे सटीक विश्लेषण! | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पाकिस्तान के साथ बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं करने चाहिए', होसबोले के बयान पर आया RSS चीफ मोहन भागवत का रिएक्शन
'PAK के साथ बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए', होसबोले के बयान पर आया मोहन भागवत का रिएक्शन
दिल्ली NCR
दिल्ली में कालकाजी-गोविंदपुरी फ्लाईओवर के पास होटल में लगी आग, धूं-धूं कर फटे 3 गैस सिलेंडर
दिल्ली में कालकाजी-गोविंदपुरी फ्लाईओवर के पास होटल में लगी आग, धूं-धूं कर फटे 3 गैस सिलेंडर
विश्व
होर्मुज में तीन भारतीयों की मौत पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, अमेरिका के बयान पर क्या कहा?
होर्मुज में तीन भारतीयों की मौत पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, अमेरिका के बयान पर क्या कहा?
क्रिकेट
शाहिद अफरीदी के बाद रहमानुल्लाह गुरबाज, धर्मशाला वनडे में अफगान ओपनर ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी
शाहिद अफरीदी के बाद रहमानुल्लाह गुरबाज, धर्मशाला वनडे में अफगान ओपनर ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी
बॉलीवुड
Jubin Nautiyal Birthday: 'इंडियन आइडल' से किया गया रिजेक्ट, आज एक गाने के लिए लाखों चार्ज करते हैं जुबिन नौटियाल, जानें- नेटवर्थ
'इंडियन आइडल' से किया गया रिजेक्ट, आज एक गाने के लिए लाखों चार्ज करते हैं जुबिन नौटियाल, जानें- नेटवर्थ
इंडिया
सुदीप बंद्योपाध्याय और अमित शाह से मीटिंग के बाद पूर्व मंत्री ने दिया TMC से इस्तीफा, क्या खत्म हो जाएगी ममता की तृणमूल?
सुदीप बंद्योपाध्याय और अमित शाह से मीटिंग के बाद पूर्व मंत्री ने दिया TMC से इस्तीफा, क्या खत्म हो जाएगी ममता की तृणमूल?
हेल्थ
Sudden hearing loss Causes : अचानक एक कान से सुनाई देना पड़ गया बंद, तुरंत कराएं इलाज नहीं तो हो जाएगा परमानेंट बहरापन
अचानक एक कान से सुनाई देना पड़ गया बंद, तुरंत कराएं इलाज नहीं तो हो जाएगा परमानेंट बहरापन
एग्रीकल्चर
चिलचिलाती गर्मी से झुलस रहे हैं आपके पौधे? तो आज ही अपनाएं ये देसी जुगाड़
चिलचिलाती गर्मी से झुलस रहे हैं आपके पौधे? तो आज ही अपनाएं ये देसी जुगाड़
ENT LIVE
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
ENT LIVE
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
ENT LIVE
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
ENT LIVE
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Embed widget