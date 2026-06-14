आजमगढ़ को CM योगी ने दी बड़ी सौगात, पुरानी जेल की जमीन पर बनेगा कन्वेंशन सेंटर और पार्क
Azamgarh News In Hindi: सीएम योगी ने आजमगढ़ स्थित पुरानी जेल की 12 एकड़ जमीन पर आजमगढ़ विकास प्रकरण के माध्यम जन उपयोगी योजना का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजने का निर्देश दिया.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को आजमगढ़ के महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जिले को कई बड़ी सौगातें दी. मुख्यमंत्री ने आजमगढ़ सदर और मुबारकपुर विधानसभा की 955 करोड़ की 39 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया. मुख्यमंत्री ने आजमगढ़ स्थित पुरानी जेल की 12 एकड़ जमीन पर आजमगढ़ विकास प्रकरण के माध्यम जन उपयोगी योजना का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजने का निर्देश दिया.
मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद प्रदेश के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने आमजगढ़ के पुराने जिला जेल की खाली पड़ी लगभग 12 एकड़ भूमि के उपयोग के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बयान दिया है. उन्होंने आजमगढ़ को पूर्वांचल का एक ऐतिहासिक जिला बताया, जिसकी आजादी की लड़ाई में अग्रणी भूमिका रही है. उन्होंने वीर कुंवर सिंह और स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए अन्य लोगों का भी स्मरण किया.
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आजमगढ़ के लोगों से सीएम योगी का रहा है जुड़ाव- मंत्री
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ के लोगों और यहाँ के विकास से हमेशा गहरा जुड़ाव रहा है, जिसके तहत क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाने के लिए हजारों करोड़ की परियोजनाएं दी गई हैं. मंत्री ने बताया कि आजमगढ़ नगरपालिका के पास स्थित पुरानी जेल की जो जमीन लगभग 12 एकड़ से अधिक अब खाली पड़ी है, वह शहर के बीचों-बीच स्थित है. जेल के दूसरी जगह मण्डलीय कारागार, इटौरा स्थानांतरित हो जाने के बाद, इस कीमती जमीन पर भू-माफियाओं या अन्य तत्वों द्वारा अवैध कब्जा होने की संभावना बनी रहती है.
मंत्री दारा सिंह ने मंच के माध्यम से की थी सीएम से मांग
उन्होंने कहा कि शहर में कोई अच्छा पार्क नहीं है. इसलिए उन्होंने मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री से अपील की है कि इस खाली भूमि पर एक भव्य पार्क, म्यूजियम या कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कराया जाए, जिससे आजमगढ़ के लोगों को एक बड़ी सौगात मिल सके. कारागार मंत्री ने बताया कि आजमगढ़ के विकास के लिए एक ही जगह पर कई प्रकार की सुविधाएं विकसित करने की अपार संभावनाएं हैं.
अच्छा पार्क, म्यूजियम और कन्वेंशन सेंटर बनाने का प्रस्ताव
स्थानीय जनता की दशकों पुरानी मांग को ध्यान में रखते हुए, यहाँ एक अच्छा पार्क, म्यूजियम और कन्वेंशन सेंटर बनाने का प्रस्ताव है. इसके अलावा कई अन्य सांस्कृतिक व सामाजिक गतिविधियां भी यहां शुरू की जा सकेंगी. मंत्री के अनुरोध पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से ही जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में जल्द से एक व्यापक और उचित प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.
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