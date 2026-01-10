उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए वाराणसी से बिगुल फूंकने की तैयारी में कांग्रेस, 8 फरवरी को होगी महारैली
Uttar Pradesh Elections 2027: यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस 8 फरवरी को वाराणसी में महारैली करेगी. अजय राय ने संगठन सृजन और काशी की जनता से सीधा संवाद करने की बात कही.
उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारी से जुड़ी तस्वीर अब सामने आने लगी है. कांग्रेस पार्टी ने लखनऊ में जहां आगामी चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की. वहीं अब 8 फरवरी को वाराणसी से कांग्रेस पार्टी चुनावी बिगुल फूकने की तैयारी में है.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एबीपी लाइव से बातचीत के दौरान स्पष्ट किया कि कांग्रेस के सीनियर नेताओं की मौजूदगी में 8 फरवरी को वाराणसी में कांग्रेस संविधान से जुड़ी एक महारैली का आयोजन करेगी. जिसमें काशी की जनता से सीधा संवाद होगा.
8 फरवरी को वाराणसी की जनता से होगा सीधा संवाद
एबीपी लाइव से बातचीत के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि हम 403 विधानसभा सीट पर संगठन सृजन का कार्य कर रहे हैं. हम अपने प्रत्येक कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार करना चाहते हैं. इसी दृष्टिगत लखनऊ में महत्वपूर्ण बैठक हुई है. वहीं उन्होंने यह भी कहा कि 8 फरवरी को वाराणसी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक महारैली आयोजित की जाएगी जो संविधान से जुड़ी होगी और इसमें हम सीधे काशी की जनता से संवाद करेंगे. इसमें हमारे नेता राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा भी वाराणसी के इस महारैली में कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं की मौजूदगी रहेगी.
वाराणसी के पिंडरा से अजय राय होंगे उम्मीदवार
उत्तर प्रदेश के कितने सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार को उतार सकती है. इन सवालों को लेकर अजय राय ने एक बार फिर अपनी बात दोहराते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी 403 विधानसभा सीट पर संगठन सृजन का कार्य कर रही है. वाराणसी उनका घर है और पिंडरा के लोगों ने उन्हें हमेशा ही प्यार और सम्मान दिया है और वह उन्हें कभी नहीं छोड़ सकते है.
पूर्व में भी अजय राय ने इशारों में ही वाराणसी के पिंडरा विधानसभा से आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार होने की बात कही थी. ऐसे में देखना होगा कि 8 फरवरी को वाराणसी में आयोजित होने वाली महारैली में कांग्रेस पार्टी की तरफ से किन मुद्दों को जनता के सामने रखा जाता है.
