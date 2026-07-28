लालकृष्ण आडवाणी जब रथ लेकर निकले..., चंदा चोरी पर बोले अखिलेश के चाचा

नीट परीक्षा को लेकर छात्र आंदोलन खत्म होने के बाद राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है. समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने एक बार फिर से राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और दावा किया कि ये चोरी तो लालकृष्ण आडवाणी जब रथ लेकर निकले थे तब से हो रही है.

सपा सांसद ने कहा कि राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले की घटना से दुनियाभर में भगवान राम को मानने वालों की आस्था को चोट पहुंची है. सपा सांसद ने कहा कि यहां तो 1990 से ही चोरी हो रही है. तब से ही किसी पैसे और धन का कोई हिसाब नहीं है.

राम मंदिर चोरी का मुद्दा फिर गरमाया

सपा राज्यसभा सांसद ने कहा कि "राम मंदिर का चंदा चोरी मामला है वो देश-दुनिया में भगवान श्री राम को मानने वाले करोड़ों हिन्दू लोगों की आस्था से जुड़ा प्रश्न है. लोगों को बहुत कष्ट हुआ हैं और ये सरकार ख़ासतौर से यूपी सरकार की लापरवाही, अनदेखी से हुआ. ये लोग भगवान राम के नाम से वोट तो मांगते हैं लेकिन मंदिर के चढ़ावे की, धन की, चंदे की कोई उन्होंने परवाह नहीं की."

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राम गोपाल यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि वो पैसा कहां चला गया, जो आया वो सब नहीं आया, वो तो सिर्फ 45-50 दिन का है, ये तो 1990 से चोरी हो रही है. लालकृष्ण आडवाणी ने जब रथ यात्रा शुरू की थी, बड़े पैमाने पर लोगों ने गहने धन, पैसा सब दिया था, तब से चल रहा है. उसका कोई हिसाब किताब नहीं था.

बता दें राम मंदिर दान चोरी मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जबकि ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय और न्यासी अनिल मिश्रा को उनके पद से हटा दिया गया हैं. इस घटना पर जहां समाजवादी पार्टी, काँग्रेस समेत तमाम सियासी दल भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं वहीं बीजेपी बचाव के मोड में है.

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