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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडएंटी पेपर लीक बिल पर रामगोपाल यादव का आया बयान, क्या बोले?

एंटी पेपर लीक बिल पर रामगोपाल यादव का आया बयान, क्या बोले?

UP News: समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने लोकसभा में लाए जा रहे है एंटी पेपर लीक बिल को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि कानून बनाने से कुछ नहीं होने वाला.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 27 Jul 2026 11:04 AM (IST)
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दिल्ली में नीट पेपर मामले पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बाद आज केंद्र सरकार लोकसभा में पेपर लीक के खिलाफ एंटी पेपर लीक बिल पेश करेगी, जिसे लेकर एक बार फिर से सत्ता पक्ष और विरोधी दलों के बीच टकराव देखने को मिल सकता है. समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि सिर्फ कानून बनाने से पेपर लीक नहीं रुक सकता है. 

राम गोपाल यादव ने एंटी पेपर लीक बिल लाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "क्या सिर्फ बिल से पेपर लीक रुक जाएगा. कठोर दंड की व्यवस्था 302 में है आजीवन कारावास या फांसी, कभी रुकी. क़ानून से ये नहीं रुक सकता है. पेपर लीक होता है, या तो पेपर बनाने वाला, या जहां छपता है या कुछ कोचिंग महत्वपूर्ण कोचिंग सेंटर जिनकी बहुत पहुँच होती है, उनकी सेटिंग होती है, वहां से लीक होता है."  

'कानून से नहीं रुकेगा पेपर लीक'

सपा सांसद ने कहा कि आप चाहे जितना आप कानून बना लीजिए, उससे पेपर लीक नहीं रुकेगा. विरोधी दलों की आगे की रणनीति क्या होगी. इस पर सपा नेता ने कहा कि ये सब वो लोग तय करेंगे. हम ये तय नहीं करेंगे. टास्क फोर्स कमेटी पर उन्होंने कहा कि सारा घपला तो डिजिटल होने के बाद से ही शुरू हुआ है. इससे पहले ये लीक नहीं होता था, बहुत आसान हैं उसे हैंक करना और लीक करना 

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लोकसभा में पेश होगा एंटी पेपर लीक बिल

बता दें कि सीजेपी आंदोलन के बाद आज सोमवार को लोकसभा में काफी अहम दिन हैं. केंद्र सरकार पेपर लीक रोकने के लिए आज लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल लेकर आ रही है. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इसे लोकसभा में पेश करेंगे. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 सदस्यीय परीक्षा सुधार टास्क फोर्स का गठन किया है. जिसका अध्यक्ष टेक्नोक्रेट नंदन नीलेकणि को अध्यक्ष बनाया गया है. 

वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर आक्रामक दिखाई दे रहा है. काँग्रेस नेता राहुल गांधी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है. खबरों की माने तो विपक्ष केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी से छात्रों पर लाठीचार्ज के लिए माफी की मांग पर अड़ सकता है. 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 27 Jul 2026 11:04 AM (IST)
Tags :
Ram Gopal Yadav UP News SAMAJWADI PARTY
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