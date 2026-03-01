ईरान में फंसे उत्तराखंड के लोग, अपनों से फोन पर की बात; मिडिल ईस्ट तनाव से बढ़ी चिंता

ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले के बाद मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. इस घटनाक्रम के बीच उत्तराखंड के कई लोग ईरान में फंसे हुए हैं, जिससे उनके परिजनों में चिंता का माहौल है. हालांकि राहत की बात यह है कि फंसे लोगों ने फोन पर अपने स्वजनों से संपर्क कर हालात की जानकारी दी है.

जानकारी के मुताबिक, देहरादून के पछवादून क्षेत्र से शिया समुदाय के मौलाना सैयद अली रिजवी, कायम मेहंदी और हैदर अली इस समय ईरान में मौजूद हैं. मौलाना रिजवी और कायम मेहंदी पढ़ाई के सिलसिले में ईरान के कुम शहर गए थे, जो शिया धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता है. वहीं हैदर अली अपनी पत्नी को लेने के लिए ईरान पहुंचे थे और मौजूदा हालात के चलते वहीं फंस गए.

सुरक्षित स्थानों पर सभी लोग, मगर चिंताए बढ़ीं

वहीं, ईरान में लोगों के परिजनों के अनुसार सभी ने फोन पर बात कर बताया कि वे फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर हैं. हालांकि क्षेत्र में तनाव और सुरक्षा व्यवस्थाओं के कारण आवाजाही प्रभावित है. हालात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे परिवारों की चिंता कम नहीं हो पा रही है. ईरान में फंसे लोगों के परिजनों ने सरकार से अपनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की गुहार लगाई है.

ईरान के रक्षा मंत्री की मौत पर शिया समुदाय में शोक

इधर ईरान के रक्षा मंत्री अमीर नासिरजादेह की मौत की खबर के बाद देहरादून में शिया समुदाय के बीच शोक की लहर है. दोपहर दो बजे अंबाड़ी इमामबाड़े में समुदाय के लोग एकत्र होकर शोक सभा करेंगे और दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देंगे. समुदाय के लोगों ने ईरान पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए क्षेत्र में शांति की अपील की है. फिलहाल, परिजन अब हालात सामान्य होने और अपने लोगों की सुरक्षित वापसी की उम्मीद लगाए हुए हैं.