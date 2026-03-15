अलीगढ़ में सरकारी स्कूल के छात्रों का कमाल, रोबोटिक्स पाठशाला में बनाया उड़ने वाला 'फाइटर जेट'
Aligarh News in Hindi: अलीगढ़ में सरकारी स्कूल के शिक्षक आशीष कुमार के नेतृत्व में रोबोटिक्स की पाठशाला 2026 के तहत छात्रों ने हवा में उड़ने वाला फाइटर जेट का मॉडल बनाया है.
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक सरकारी स्कूल के छात्रों ने कमाल कर दिया है. इन छात्रों ने एक असली फाइटर जेट की तरह उड़ने वाला जेट का मॉडल बनाया है. जिसे सफलतापूर्वक हवा में भी उड़ा गया. दिलचस्प बात ये है कि जेट को बनाने में महज छह हज़ार रुपये की लागत आई है, जिसके बाद ये खबर पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई हैं. वहीं शिक्षा विभाग ने इसकी तारीफ की है.
अलीगढ़ के कंपोजिट विद्यालय भिलावली (अकराबाद-अलीगढ़) के छात्रों ने ये हैरान करने वाला जेट तैयार किया है. बताया जा रहा है कि इस स्कूल के शिक्षक आशीष कुमार के मार्गदर्शन में कक्षा चौथी से आठवीं तक के छात्रों की एक टीम बनाई गई थी, इस टीम ने मिलकर जेट का मॉडल बनाया, यही नहीं ये जेट हवा में भी उड़ाकर दिखाया.
सरकारी स्कूल के छात्रों का कमाल
छात्रों की इस टीम में स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा प्रांशी कुमारी, आशी, ह्रदेश कुमार, रंजना कुमार और चौथी क्लास के छात्र कार्तिक शर्मा को शामिल किया गया था. इन छात्रों ने वेस्ट मटेरियल (फिश बॉक्स थर्माकोल) और Basic electronics की मदद से F-22 Raptor Fighter jet का मॉडल तैयार कर दिखाया.
‘रोबोटिक्स की पाठशाला 2026’ के तहत शिक्षक आशीष कुमार ने बच्चों की टीम के साथ Computer simulator पर फ्लाइट प्रैक्टिस की इससे उन्हें विमान संचालन की समझ भी मिली और क्रैश खतरा भी कम हुआ. इसके बाद छात्रों ने खुले आसमान में इस जेट का सफल परीक्षण भी किया.
शिक्षक आशीष कुमार के साथ रचा कीर्तिमान
इस शानदार कामयाबी पर शिक्षक आशीष कुमार ने बताया कि इस जेट को नियंत्रित करने के लिए इसमें रेडियो ट्रांसमीटर लगाया गया है. जो 1सो 1.5 किमी तक ऊँचाई पर आसानी से उड़ सकता है. छात्रों ने इसे बनाने के लिए थर्माकॉल जैसे हल्के, टिकाऊ और सस्ते मेटेरियल का इस्तेमाल किया. ताकि इसकी उड़ान और ऊपर तक जा सके. उन्होंने बताया कि इस स्कूल के छात्र पहले भी स्मार्ट डस्टबिन, ऑब्सटेकल अवॉइडिंग रोबोट और वॉटर प्रोपेल्ड रॉकेट के मॉडलों को भी निर्माण कर चुके हैं.
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Source: IOCL