हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडIsrael Iran War: यूपी की मिट्टी से जुड़ी थी खामेनेई की विरासत, मौत की खबर से सदमे में बाराबंकी का यह गांव

Israel Iran War: यूपी की मिट्टी से जुड़ी थी खामेनेई की विरासत, मौत की खबर से सदमे में बाराबंकी का यह गांव

Israel Iran War: इजरायली हमले में अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबर से बाराबंकी का किंतूर गांव गमगीन है. खामेनेई के दादा सैयद अहमद मुसावी हिंदी 18वीं-19वीं सदी के दौरान इसी गांव में रहते थे.

By : सतीश कश्यप, बाराबंकी | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 01 Mar 2026 01:56 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच इजरायली हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया है. ईरान और इजरायल के बीच जारी भीषण टकराव अब बड़े युद्ध का रूप लेता दिख रहा है. इस घटना के बाद जहां अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है, वहीं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का एक छोटा सा गांव किंतूर भी गम में डूब गया है.

किंतूर गांव से जुड़ी थीं पुश्तैनी जड़ें

बाराबंकी की सिरौली गौसपुर तहसील में स्थित किंतूर गांव का नाम अचानक चर्चा में आ गया है. बताया जाता है कि खामेनेई के दादा सैयद अहमद मुसावी हिंदी 18वीं-19वीं सदी के दौरान इसी गांव में रहते थे. परिवार ने अपनी जड़ों की पहचान बनाए रखने के लिए अपने नाम के साथ ‘हिंदी’ उपनाम जोड़ा था.

गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि यहां आज भी कुछ पुराने दस्तावेज और पुश्तैनी मकानों की यादें मौजूद हैं, जिनसे इस ऐतिहासिक संबंध का पता चलता है. जैसे ही सोशल मीडिया और टीवी चैनलों के जरिए हमले और मौत की खबर गांव पहुंची, लोग अपने घरों में बैठकर खबरें देखने लगे.

गांव में पसरा सन्नाटा, लोगों की आंखें नम

खबर मिलते ही किंतूर गांव में सन्नाटा छा गया. स्थानीय निवासी सैय्यद निहाल मियां ने नम आंखों से कहा कि यह सिर्फ ईरान का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का नुकसान है. उनके मुताबिक, खामेनेई को लोग एक बड़े धार्मिक और राजनीतिक नेता के रूप में जानते थे.

डॉ. रेहान काजमी ने भी दुख जताते हुए कहा कि यह बहुत बड़ी क्षति है. गांव में कई लोग इसे “इतिहास का दर्दनाक पल” बता रहे हैं. लोग आपस में बैठकर पुराने रिश्तों और इस ऐतिहासिक जुड़ाव की चर्चा कर रहे हैं.

वैश्विक स्तर पर बढ़ा तनाव

ईरान और इजरायल के बीच चल रहा संघर्ष अब और गंभीर हो गया है. हमलों और जवाबी कार्रवाइयों से पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ गई है. कई देशों ने शांति की अपील की है, जबकि आम लोगों में डर और चिंता का माहौल है. विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह घटना आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदल सकती है. फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें इस क्षेत्र पर टिकी हैं.

छोटे गांव की बड़ी पहचान

किंतूर गांव के लोग भले ही साधारण जिंदगी जीते हों, लेकिन इस घटना ने उनके गांव को वैश्विक सुर्खियों में ला दिया है. गांव के लोगों का कहना है कि उन्हें अपने ऐतिहासिक संबंध पर गर्व है, लेकिन इस तरह की दुखद खबर ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया है. युद्ध की आग भले ही हजारों किलोमीटर दूर जल रही हो, लेकिन उसका असर बाराबंकी के इस छोटे से गांव तक साफ महसूस किया जा रहा है.

और पढ़ें
Published at : 01 Mar 2026 01:56 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Barabanki News ISRAEL - IRAN WAR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Israel Iran War: यूपी की मिट्टी से जुड़ी थी खामेनेई की विरासत, मौत की खबर से सदमे में बाराबंकी का यह गांव
यूपी की मिट्टी से जुड़ी थी खामेनेई की विरासत, मौत की खबर से सदमे में बाराबंकी का यह गांव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow News: लखनऊ में वेज बिरयानी शॉप के फ्रिजर में युवक का शव मिलने से हड़कंप, 4 दिन से बंद थी दुकान
लखनऊ में वेज बिरयानी शॉप के फ्रिजर में युवक का शव मिलने से हड़कंप, 4 दिन से बंद थी दुकान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: खामेनेई की मौत पर सड़कों पर उतरा शिया समुदाय, अमेरिका-इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन
लखनऊ: खामेनेई की मौत पर सड़कों पर उतरा शिया समुदाय, अमेरिका-इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ईरान भारत का मित्र देश है और...', मिडिल ईस्ट में घमासान पर AIMIM का आया बयान
'ईरान भारत का मित्र देश है और...', मिडिल ईस्ट में घमासान पर AIMIM का आया बयान
Advertisement

वीडियोज

बैंक अकाउंट से गैस सिलेंडर तक: सब बदला! | Paisa Live
US-Israel Iran War: ईरान में खामेनेई की मौत पर जश्न ! | Khamenei | Netanyahu | Trump
US-Israel Iran War: Khamenei की मौत के बाद Dubai में ईरानी सेना ने दागी मिसाइलें | Netanyahu
US-Israel Iran War:खामेनेई की मौत के बाद Donlad Trump की पहली प्रतिक्रिया | Khamenei | Netanyahu
US-Israel Iran War: 'शुक्रिया ट्रंप', Khamenei की मौत पर Reza Pahlavi का बयान | Netanyahu | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Israel Iran War: 'हम ऐसा हमला करेंगे कि...', खामेनेई की मौत के बाद भी नहीं रुक रहे ट्रंप, ईरान को फिर धमकाया
'हम ऐसा हमला करेंगे कि...', खामेनेई की मौत के बाद भी नहीं रुक रहे ट्रंप, ईरान को फिर धमकाया
महाराष्ट्र
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाले कारखाने में धमाका, 17 लोगों की मौत, कई मजदूर घायल
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाले कारखाने में धमाका, 17 लोगों की मौत, कई मजदूर घायल
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ 'वर्चुअल क्वार्टर फाइनल' से पहले मंदिर पहुंचे भारतीय खिलाड़ी, देखें वीडियो
वेस्टइंडीज के खिलाफ 'वर्चुअल क्वार्टर फाइनल' से पहले मंदिर पहुंचे भारतीय खिलाड़ी
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 BO Day 1: द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का इतने परसेंट
द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का इतने परसेंट
विश्व
US-Israel Strike Iran: इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
विश्व
Ayatollah Ali Khamenei Death: कई बड़े नेताओं के साथ चल रही थी मीटिंग और तभी हुआ अटैक, पढ़ें खामेनेई की मौत की इनसाइड स्टोरी
कई बड़े नेताओं के साथ चल रही थी मीटिंग और तभी हुआ अटैक, पढ़ें खामेनेई की मौत की इनसाइड स्टोरी
यूटिलिटी
गांव में कैसे खोल सकते हैं मुर्गी फार्म, इस बिजनेस में कितना लगता है पैसा?
गांव में कैसे खोल सकते हैं मुर्गी फार्म, इस बिजनेस में कितना लगता है पैसा?
हेल्थ
Coughing At Night: रात में बिस्तर पर जाते ही आने लगती है खांसी, जानें क्यों हो रही यह समस्या?
रात में बिस्तर पर जाते ही आने लगती है खांसी, जानें क्यों हो रही यह समस्या?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget