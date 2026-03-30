UP PCS 2024 का रिजल्ट घोषित, बेटियों ने लहराया परचम, रायबरेली की अनन्या त्रिवेदी की दूसरी रैंक

यूपी प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) 2024 के रिजल्ट की घोषणा के साथ एक बार फिर से महिला शक्ति का परचम लहराता दिखाई दिया. रविवार की देर रात रिजल्ट घोषित हुआ और टॉप 10 में छः लड़कियों का नाम दिखाई दिया.हालांकि इसमे लड़को का नाम भी है लेकिन इस बार लड़कियों ने बाजी मारी है लिहाजा उत्साह चरम पर है.

जानकारी के मुताबिक, यूपी पीसीएस में कुल 932 अभ्यर्थियों का सेलेक्शन हुआ है. अगर टॉप 10 लिस्ट की बात करें तो दिल्ली की नेहा पांचाल ने टॉप किया है. रायबरेली की अनन्या त्रिवेंदी दूसरे स्थान पर और अभय प्रताप सिंह तीसरे नम्बर पर हैं. अनामिका मिश्रा चौथे नंबर पर और नेहा सिंह पांचवे पर और डिप्टी वर्मा छठे स्थान पर सातवे पर पूजा तिवारी और अनुराग तिवारी का आठवां स्थान है.

बेटियों ने लहराया कामयाबी का परचम

इसी तरह अनुराग सिंह का नंबर नौ और आयुष पांडेय दस नम्बर पर हैं. अगर पूरी लिस्ट पर गौर करेंगे तो कुल 37 डिप्टी कलेक्टर और 17 डीएसपी बने है, इतना ही नही 196 असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल बने हैं. पूरी लिस्ट में ऊपर बेटियों की कामयाबी आज सबकी जुबां पर है.

इस पूरी परीक्षा पर एक नजर

जानकारी के अनुसार, 947 पदों के लिए 2719 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए काल किया गया था जिसमे 2698 लोग पहुंचे थे और 21 अभ्यर्थी वहां नहीं पहुंच पाए थे. अभी भी पंद्रह पद खाली रह गए हैं. साल 2024 में प्री एक्जाम के लिए 5.76 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. साल 2025 में इस परीक्षा का रिजल्ट आया था जिसमें 15066 अभ्यर्थी मेन्स एक्जाम के लिए क्वालिफाई किया था. 9 जून से 2 जुलाई 2025 की बीच आयोजित होने वाले मेन्स एक्जाम में 13776 अभ्यर्थी शामिल हुए थे.

रायबरेली की बेटी बनी एसडीएम, पिता हैं दुकानदार

रायबरेली की अनन्या त्रिवेंदी पहले प्रयास में एसडीएम बनी. इनके पिता सुशील त्रिवेंदी परचून की दुकान चलाते है और माँ रेखा रानी सरकारी टीचर है. मध्यम परिवार से आने वाली अनन्या के घर मे खुशी का माहौल है. साल 2019 में बीएचयू से समाजशास्त्र विषय से स्नातक करने वाली बेटी ने बाद में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से परास्नातक की परीक्षा पास किया और नेट परीक्षा में भी कामयाबी हासिल किया था. आज हर कोई इस बेटी के उदाहरण पेश कर रहा है.

गोंडा के अभिषेक सिंह ने हासिल की 68वीं रैंक

गोंडा के अभिषेक सिंह का UPPCS- 2024 में 68वीं रैंक, असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी बने अभिषेक सिंह, आटा परसपुर के रहने वाले हैं अभिषेक सिंह, पिता चंद्र प्रताप सिंह और माता किरण सिंह जूनियर हाई स्कूल में हेड मास्टर हैं. बेटे की इस कामयाबी के बाद पिता उत्साहित हैं और पूरे क्षेत्र में मिठाईयां बांट रहे हैं.