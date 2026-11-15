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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयोगी सरकार में रात का सफर हुआ आसान, महिलाएं भी बेफिक्र होकर कर रहीं सफर

योगी सरकार में रात का सफर हुआ आसान, महिलाएं भी बेफिक्र होकर कर रहीं सफर

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर कानून व्यवस्था सख्त हुई है, जिसके चलते अब रात में भी महिलाओं का रात में भी सफर करना आसान हो गया है. रात में रोजाना 2 लाख लोग सफ़र कर रहे हैं.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 15 Nov 2026 08:57 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कानून-व्यवस्था और परिवहन सुविधाओं में हुए बेहतर बदलाव का असर उत्तर प्रदेश में रात्रिकालीन आवागमन पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है. सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के विस्तार के कारण रात में सफर करने वाले यात्रियों का भरोसा बढ़ा है. नौकरीपेशा महिलाएं, छात्राएं और परिवारों के साथ यात्रा करने वाली महिलाएं भी रात में लंबी दूरी तय कर रही हैं. 

छठ पर्व को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा रोडवेज की 14 हजार से अधिक बसें संचालित की जा रही हैं. इनमें 5 हजार बसें रात में यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचा रही हैं. वर्तमान समय में रात्रिकालीन सेवाओं में प्रतिदिन 2 लाख से अधिक यात्री सफर कर रहे हैं. दिल्ली से पूर्वांचल के प्रमुख शहरों के लिए करीब 550 बसों का संचालन हो रहा है.

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पर्व-त्योहारों पर रोडवेज की नाइट सर्विस में यात्रियों की भीड़ इस बदलाव को दर्शाती है. योगी सरकार का जोर ऐसे सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल को मजबूत करने पर है, जहां महिलाएं और पुरुष दोनों अपनी जरूरत के मुताबिक दिन या रात में सफर कर सकें. 

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रात में आवागमन के विकल्प बढ़े

योगी सरकार ने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मिशन शक्ति, महिला हेल्पलाइन और पुलिस की सक्रियता जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत किया है. वहीं, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के विस्तार से रात में आवागमन के विकल्प भी बढ़े हैं. इसका लाभ नौकरीपेशा महिलाओं, छात्राओं और परिवार के साथ यात्रा करने वाली महिलाओं को मिल रहा है.

रात में बसों की उपलब्धता होने से उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार यात्रा की योजना बनाने में मदद मिलती है. बेहतर कानून-व्यवस्था और परिवहन सुविधाओं में सुधार ने रात्रिकालीन सफर को लेकर सकारात्मक माहौल तैयार किया है.

महिलाओं के लिए बढ़े यात्रा के विकल्प

नाइट सर्विस महिलाओं के लिए भी उपयोगी साबित हो रही है. नौकरी या दूसरे जरूरी कामों के बाद घर लौटने वाली महिलाएं अपनी सुविधा के अनुसार बस से यात्रा कर सकती हैं. त्योहारों पर मायके या ससुराल जाने वाली महिलाओं के लिए भी रात की बसें सुविधाजनक विकल्प बनती हैं.

योगी सरकार की महिला सुरक्षा को लेकर लगातार सक्रियता और परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिशों से सार्वजनिक आवागमन में भरोसे का माहौल मजबूत हुआ है. इसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित वातावरण के साथ आवागमन की अधिक स्वतंत्रता उपलब्ध कराना है.

छठ पर्व के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन

अपर मुख्य सचिव परिवहन अमृत अभिजात ने बताया कि छठ महापर्व पर पूर्वांचल जाने वाले यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए 13 से 17 नवंबर तक अधिक से अधिक बसों का संचालन करने के निर्देश दिए हैं. दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ और दूसरे महानगरों में रहने वाले पूर्वांचलवासियों को अपने घर पहुंचने में परेशानी न हो, इसके लिए परिवहन निगम को अतिरिक्त बसें संचालित करने और सुव्यवस्थित आवागमन सुनिश्चित करने को कहा गया है.

दीपावली के छह दिनों में एक करोड़ से अधिक यात्रियों ने रोडवेज बसों से सफर किया.
- 6 नवंबर को 18.06 लाख
- 7 नवंबर को 16.72 लाख
- 8 नवंबर को 17.36 लाख
- 9 नवंबर को 14.12 लाख
- 10 नवंबर को 16.42 लाख
- 11 नवंबर को 19.45 लाख से अधिक यात्रियों ने यात्रा की. 

रात में फंसे दंपती को पहुंचाया घर

महिला सुरक्षा और सहायता के प्रति यूपी-112 की तत्परता लगातार जरूरतमंदों को राहत पहुंचा रही है. वर्ष 2019 से अब तक 5,274 महिलाओं को एस्कॉर्ट फॉर सेफ्टी सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है. इसी क्रम में सुल्तानपुर के कादीपुर क्षेत्र में 31 अक्टूबर की रात कोई साधन न मिलने से परेशान पति-पत्नी को पीआरवी-9391 ने अपने वाहन से बारी हमीदपुर स्थित उनके घर सकुशल पहुंचाया. वहीं, गोंडा के कटरा बाजार क्षेत्र में रास्ता भटकी मूक-बधिर महिला को पीआरवी-9132 के पुलिसकर्मियों ने उसके इशारों से रास्ता समझकर परिजनों तक पहुंचाया.

Published at : 15 Nov 2026 08:57 AM (IST)
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