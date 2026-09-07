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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में मेघगर्जन, वज्रपात और भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने दिया अपडेट

यूपी में मेघगर्जन, वज्रपात और भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने दिया अपडेट

उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है. मौसम विभाग ने आज पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं और पूर्वांचल में अनेक स्थानों पर बारिश का अनुमान जताया है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 07 Sep 2026 07:01 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में मानसून की सक्रियता बनी हुई हैं. प्रदेश के दक्षिण-पश्चिम हिस्सों और आसपास के इलाकों में बने लो प्रेशर एरिया के चलते ज़्यादातर हिस्सों में बारिश हो रही हैं. मौसम विभाग ने आज भी पूर्वांचल के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. जबकि 8 जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है. वहीं पश्चिमी यूपी के भी जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात की और बूंदाबांदी का अनुमान जताया गया है. 

यूपी में मूसलाधार बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटों में पश्चिमी यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बारिश देखने को मिली. बिजनौर में सर्वाधिक 13 सेमी बारिश दर्ज की गई वहीं मुरादाबाद में 11 और सहारनपुर-मुजफ्फरनगर में भी झमाझम बारिश की दौर जारी रहा. लेकिन आज सोमवार को मानसून फिर से पूर्वांचल की ओर चला गया है. ऐसे में 7 और 8 सितंबर को इन जिलों में गरज-चमक के साथ मूसलाधार बारिश होगी. 

बारिश की वजह से तापमान में भी अच्छी खासी कमी आई हैं. मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री तक गिरावट होने का अनुमान जताया है. इसके बाद इतनी ही बढ़ोतरी होगी, वहीं न्यूनतम तापमान में कोई ख़ास बदलाव नहीं आएगा. 

इन जिलों में चेतावनी जारी

यूपी में आज, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर में लगभग सभी जगहों पर मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है. वहीं बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, संत कबीर नगर, कुशीनगर में आज अनेक जगहों पर गरज-चमक के तेज बारिश होगी. 

लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर, फतेहपुर, बांदा, कौशांबी, चित्रकूट, प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी, गाज़ीपुर और चंदौली में आज कुछ जगहों पर बारिश हो सकती हैं वहीं बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, कासगंज, एटा, मैनपुरी, इटावा, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, प्रयागराज, संत रविदास नगर, मीरजापुर और सोनभद्र में एक या दो जगहों पर बारिश की बौछारें पड़ सकती हैं.  

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 07 Sep 2026 07:01 AM (IST)
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