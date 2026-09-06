'सपा और RJD की राजनीतिक कुंडली...', केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर हमला

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले नेताओं की बयानबाजी तेज हो चुकी है. इसी क्रम में प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए जंगलराज, गुंडाराज, भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति का प्रतीक बताया.

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी और बिहार के राष्ट्रीय जनता दल की तुलना की है, क्योंकि बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े अब यूपी के भी प्रभारी हैं. इसलिए केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी की लगातार तीसरी जीत का दावा किया है.

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केशव प्रसाद मौर्य सपा-राजद को एक बताया

अपने पोस्ट में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, "सपा और राजद दोनों दलों की राजनीतिक कुंडली एक सरीखी है. मसलन, चाल, चरित्र और चेहरे में दोनों एक-दूसरे को ज़बरदस्त मात देते हैं, क्योंकि दोनों जंगलराज, गुंडाराज, भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति के ही प्रतीक हैं."

बिहार चुनाव का किया जिक्र

केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार विधानसभा को जोड़ते हुए कहा, "बिहार विधानसभा चुनाव में सपा का एक भी प्रत्याशी मैदान में नहीं था. इसके बावजूद सपा बहादुर अखिलेश यादव वहां अखाड़े में उतर गए. उनका आचरण जनता ने देखा. भाजपा को हराने का सपना देखने वाली राजद-कांग्रेस-सपा की तिकड़ी का प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी और तब के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अजेय विजेता जोड़ी ने जनता के आशीर्वाद से सूपड़ा ही साफ कर दिया."

विनोद तावड़े का यूपी प्रभारी बनने पर जीत का दावा

बिहार की तरह विनोद तावड़े का यूपी प्रभारी बनने पर डिप्टी सीएम ने कहा, "बतौर प्रभारी, बिहार की ऐतिहासिक जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को पार्टी नेतृत्व ने अब उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया है. महज उनके उत्तर प्रदेश आगमन से ही सपाई ‘सन्न’ हैं. आधुनिक राजनीति के चाणक्य और देश के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के उत्तर प्रदेश आगमन के बाद सपा का क्या हाल होगा? उत्तर प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने के साथ ही सपा की ‘सैफई वापसी’ सुनिश्चित है."

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