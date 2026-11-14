यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने मांगी कितनी सीटें? अखिलेश यादव ने बताया

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर काफी दिन से चर्चाएं गरमाई हुई हैं. बीते दिनों खबरें थीं कि यूपी में कांग्रेस सपा से 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर रही हैं. इस बीच अखिलेश यादव ने अब बड़ा बयान दे दिया है. अखिलेश यादव ने कांग्रेस द्वारा सीटों को लेकर स्थिति साफ कर दी है. अखिलेश यादव ने बताया कि कांग्रेस ने 181 सीटें मांगी हैं.

कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सीट शेयरिंग को लेकर 17 नवंबर को बैठक हो सकती है. अखिलेश यादव के इस दावे से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. विधानसभा की 403 सीटों में से कांग्रेस ने 181 सीटों की मांग रख दी है. वहीं कुछ खबरें थीं कि कांग्रेस की 125 सीटों की मांग थी.

अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग पर क्या कहा?

अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग की मांग पर कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्ते काफी अच्छे हैं. सीटों को लेकर स्पष्टता अखिलेश यादव ने एक सवाल के जवाब में दी. अखिलेश से पूछा गया कि क्या कांग्रेस ने 100 सीटों की मांग की है या कितनी सीटें मांगी हैं. इस पर उन्होंने कहा कि जितनी सीटें आप कह रहे हैं कांग्रेस ने इससे ज्यादा सीटें मांगी हैं.