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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने मांगी कितनी सीटें? अखिलेश यादव ने बताया

यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने मांगी कितनी सीटें? अखिलेश यादव ने बताया

यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे से पहले अखिलेश यादव ने बड़ा दावा कर दिया है. उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने कितनी सीटों की मांग की है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 14 Nov 2026 05:11 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर काफी दिन से चर्चाएं गरमाई हुई हैं. बीते दिनों खबरें थीं कि यूपी में कांग्रेस सपा से 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर रही हैं. इस बीच अखिलेश यादव ने अब बड़ा बयान दे दिया है. अखिलेश यादव ने कांग्रेस द्वारा सीटों को लेकर स्थिति साफ कर दी है. अखिलेश यादव ने बताया कि कांग्रेस ने 181 सीटें मांगी हैं.

कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सीट शेयरिंग को लेकर 17 नवंबर को बैठक हो सकती है. अखिलेश यादव के इस दावे से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. विधानसभा की 403 सीटों में से कांग्रेस ने 181 सीटों की मांग रख दी है. वहीं कुछ खबरें थीं कि कांग्रेस की 125 सीटों की मांग थी.

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अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग पर क्या कहा?

अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग की मांग पर कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्ते काफी अच्छे हैं. सीटों को लेकर स्पष्टता अखिलेश यादव ने एक सवाल के जवाब में दी. अखिलेश से पूछा गया कि क्या कांग्रेस ने 100 सीटों की मांग की है या कितनी सीटें मांगी हैं. इस पर उन्होंने कहा कि जितनी सीटें आप कह रहे हैं कांग्रेस ने इससे ज्यादा सीटें मांगी हैं. 

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 14 Nov 2026 04:43 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS RAHUL GANDHI SAMAJWADI PARTY UP Assembly Election 2027 Elections 2027 UP Election 2027
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