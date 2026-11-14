ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP चुनाव 2027: मुस्लिम-यादव से आगे बढ़े अखिलेश! अपनाएंगे BJP का हिंदुत्व मॉडल?

UP चुनाव 2027: मुस्लिम-यादव से आगे बढ़े अखिलेश! अपनाएंगे BJP का हिंदुत्व मॉडल?

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव और उनके बयानों में आ रहे बदलाव पर नई बहस छिड़ गई है. माना जा रहा है कि वे बीजेपी के हिंदुत्व के नैरेटिव को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 14 Nov 2026 05:24 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं. इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की राजनीति और उनके बयानों में आ रहे बदलाव को लेकर नई बहस छिड़ गई है. माना जा रहा है कि अखिलेश यादव अब तक सपा की पहचान रहे मुस्लिम-यादव समीकरण से आगे बढ़कर बीजेपी के हिंदुत्व के नैरेटिव को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं. सवाल यह है कि क्या बीजेपी को उसी की पिच पर घेरने की यह रणनीति 2027 के चुनाव में सपा के लिए फायदेमंद साबित होगी?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2014 में नरेंद्र मोदी के गुजरात से राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद देश की सियासत की पिच बदल गई. हिंदुत्व राजनीति का एक प्रमुख मुद्दा बन गया और बीजेपी को चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों के सामने भी इसी पिच पर उतरने की मजबूरी खड़ी हो गई. ऐसे में अखिलेश यादव भी बीजेपी के राजनीतिक नैरेटिव का जवाब देने के लिए धार्मिक मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने मांगी कितनी सीटें? अखिलेश यादव ने बताया
यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने मांगी कितनी सीटें? अखिलेश यादव ने बताया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'एक बार फिर UP को बता दीजिए कि मायावती CM...', बिजनौर में बोले आकाश आनंद
'एक बार फिर UP को बता दीजिए कि मायावती CM...', बिजनौर में बोले आकाश आनंद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ में CM योगी का बड़ा ऐलान, अग्निवीरों को 20% आरक्षण, शहीदों के परिजनों को नौकरी
मेरठ में CM योगी का बड़ा ऐलान, अग्निवीरों को 20% आरक्षण, शहीदों के परिजनों को नौकरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ में पूर्व सैनिकों का सम्मान करेंगे CM योगी, 5.19 लाख परिवारों के प्रति जताएंगे आभार
मेरठ में पूर्व सैनिकों का सम्मान करेंगे CM योगी, 5.19 लाख परिवारों के प्रति जताएंगे आभार

अयोध्या में मिली हार बीजेपी के लिए बड़ा सबक

बीजेपी के उत्तर प्रदेश में तीन प्रमुख शक्ति केंद्र अयोध्या, मथुरा और काशी हैं. बीजेपी की राम मंदिर की अहम भूमिका रही है, ऐसे में अयोध्या में मिली हार उसके लिए एक सबक है. उनका मानना है कि अगर अखिलेश यादव अपनी राजनीति में भगवान कृष्ण को भी जोड़ते हैं तो इससे उन्हें फायदा मिल सकता है.

वहीं, अखिलेश के सामने बीजेपी के हिंदुत्व के नैरेटिव को चुनौती देने के अलावा अल्पसंख्यक मतदाताओं के सामने एक विकल्प पेश करने की भी चुनौती है, ताकि बीजेपी का राजनीतिक फॉर्मूला कमजोर किया जा सके. 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली जीत ने अखिलेश यादव का उत्साह बढ़ाया है और अब उनके सामने बीजेपी की पिच पर उतरकर मुकाबला करने का विकल्प बचता है.

यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने मांगी कितनी सीटें? अखिलेश यादव ने बताया

पार्टी धार्मिक मुद्दों पर उनके साथ खड़ी, अखिलेश का संदेश 

वहीं, अखिलेश यादव जब भी अपनी बात रखते हैं तो उनका उद्देश्य बीजेपी को जवाब देना होता है. समाजवादी पार्टी की राजनीति अब तक मुख्य रूप से मुस्लिम-यादव समीकरण के इर्द-गिर्द रही है, लेकिन अखिलेश अब गैर-ओबीसी मतदाताओं को भी यह संदेश देना चाहते हैं कि पार्टी धार्मिक मुद्दों पर उनके साथ खड़ी है और उसे हिंदुत्व से परहेज नहीं है.

हालांकि, इस रणनीति के बीच मुस्लिम मतदाताओं के सामने असमंजस की स्थिति बन सकती है. सीधे तौर पर इसका असर कितना होगा, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि अखिलेश यादव मुस्लिम समुदाय के हक की लड़ाई लड़ते हुए भी नजर आते हैं. ऐसे में हिंदुत्व का संदेश देने के साथ दलित और मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा बनाए रखना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी.

Published at : 14 Nov 2026 05:20 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Akhilesh Yadav UP Election 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने मांगी कितनी सीटें? अखिलेश यादव ने बताया
यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने मांगी कितनी सीटें? अखिलेश यादव ने बताया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'एक बार फिर UP को बता दीजिए कि मायावती CM...', बिजनौर में बोले आकाश आनंद
'एक बार फिर UP को बता दीजिए कि मायावती CM...', बिजनौर में बोले आकाश आनंद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ में CM योगी का बड़ा ऐलान, अग्निवीरों को 20% आरक्षण, शहीदों के परिजनों को नौकरी
मेरठ में CM योगी का बड़ा ऐलान, अग्निवीरों को 20% आरक्षण, शहीदों के परिजनों को नौकरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ में पूर्व सैनिकों का सम्मान करेंगे CM योगी, 5.19 लाख परिवारों के प्रति जताएंगे आभार
मेरठ में पूर्व सैनिकों का सम्मान करेंगे CM योगी, 5.19 लाख परिवारों के प्रति जताएंगे आभार
Advertisement

वीडियोज

YRKKH🥳 फेम Abhira का बर्थडे सेलिब्रेशन! काम के बीच काटा खास केक! #sbs
Bollywood News: गांधी परिवार और सोनिया गांधी पर कंगना रनौत की टिप्पणी से मचा सियासी घमासान, शिमला में दर्ज हुई FIR (14.11.26)
Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लाल किला ब्लास्ट केस: NIA कोर्ट में गिरफ्तार 2 आरोपियों की दलीलें पूरी, 17 को अगली सुनवाई
लाल किला ब्लास्ट केस: NIA कोर्ट में गिरफ्तार 2 आरोपियों की दलीलें पूरी, 17 को अगली सुनवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'एक बार फिर UP को बता दीजिए कि मायावती CM...', बिजनौर में बोले आकाश आनंद
'एक बार फिर UP को बता दीजिए कि मायावती CM...', बिजनौर में बोले आकाश आनंद
क्रिकेट
कब, कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड पांचवां वनडे? सीरीज के विजेता का होगा फैसला
कब, कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड पांचवां वनडे? सीरीज के विजेता का होगा फैसला
बॉलीवुड
'पुष्पा 2' से 'रामायण' तक, इन 8 भारतीय फिल्मों ने सबसे कम समय में कमाए 1000 करोड़ रुपये
'पुष्पा 2' से 'रामायण' तक, इन 8 भारतीय फिल्मों ने सबसे कम समय में कमाए 1000 करोड़ रुपये
विश्व
अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल, 4 घंटे तक नहीं उड़े विमान - बड़ी बातें
अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल, 4 घंटे तक नहीं उड़े विमान - बड़ी बातें
इंडिया
'पंडित नेहरू की आत्मकथा तिहाड़ में...', जयंती के मौके पर क्या बोले आशुतोष रांका
'पंडित नेहरू की आत्मकथा तिहाड़ में...', जयंती के मौके पर क्या बोले आशुतोष रांका
टेक्नोलॉजी
NPCI QR Soundbox: दुकान पर लगवाएं QR और साउंडबॉक्स, पाएं 750 रुपये तक का लाभ
दुकान पर लगवाएं QR और साउंडबॉक्स, पाएं 750 रुपये तक का लाभ
ट्रेंडिंग
पानी में तैरती दिखी घड़ियालों की पूरी फौज!' चंबल नदी का यह वीडियो उड़ा देगा होश
पानी में तैरती दिखी घड़ियालों की पूरी फौज!' चंबल नदी का यह वीडियो उड़ा देगा होश
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget