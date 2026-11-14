UP चुनाव 2027: मुस्लिम-यादव से आगे बढ़े अखिलेश! अपनाएंगे BJP का हिंदुत्व मॉडल?

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं. इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की राजनीति और उनके बयानों में आ रहे बदलाव को लेकर नई बहस छिड़ गई है. माना जा रहा है कि अखिलेश यादव अब तक सपा की पहचान रहे मुस्लिम-यादव समीकरण से आगे बढ़कर बीजेपी के हिंदुत्व के नैरेटिव को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं. सवाल यह है कि क्या बीजेपी को उसी की पिच पर घेरने की यह रणनीति 2027 के चुनाव में सपा के लिए फायदेमंद साबित होगी?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2014 में नरेंद्र मोदी के गुजरात से राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद देश की सियासत की पिच बदल गई. हिंदुत्व राजनीति का एक प्रमुख मुद्दा बन गया और बीजेपी को चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों के सामने भी इसी पिच पर उतरने की मजबूरी खड़ी हो गई. ऐसे में अखिलेश यादव भी बीजेपी के राजनीतिक नैरेटिव का जवाब देने के लिए धार्मिक मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं.

अयोध्या में मिली हार बीजेपी के लिए बड़ा सबक

बीजेपी के उत्तर प्रदेश में तीन प्रमुख शक्ति केंद्र अयोध्या, मथुरा और काशी हैं. बीजेपी की राम मंदिर की अहम भूमिका रही है, ऐसे में अयोध्या में मिली हार उसके लिए एक सबक है. उनका मानना है कि अगर अखिलेश यादव अपनी राजनीति में भगवान कृष्ण को भी जोड़ते हैं तो इससे उन्हें फायदा मिल सकता है.

वहीं, अखिलेश के सामने बीजेपी के हिंदुत्व के नैरेटिव को चुनौती देने के अलावा अल्पसंख्यक मतदाताओं के सामने एक विकल्प पेश करने की भी चुनौती है, ताकि बीजेपी का राजनीतिक फॉर्मूला कमजोर किया जा सके. 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली जीत ने अखिलेश यादव का उत्साह बढ़ाया है और अब उनके सामने बीजेपी की पिच पर उतरकर मुकाबला करने का विकल्प बचता है.

यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने मांगी कितनी सीटें? अखिलेश यादव ने बताया

पार्टी धार्मिक मुद्दों पर उनके साथ खड़ी, अखिलेश का संदेश

वहीं, अखिलेश यादव जब भी अपनी बात रखते हैं तो उनका उद्देश्य बीजेपी को जवाब देना होता है. समाजवादी पार्टी की राजनीति अब तक मुख्य रूप से मुस्लिम-यादव समीकरण के इर्द-गिर्द रही है, लेकिन अखिलेश अब गैर-ओबीसी मतदाताओं को भी यह संदेश देना चाहते हैं कि पार्टी धार्मिक मुद्दों पर उनके साथ खड़ी है और उसे हिंदुत्व से परहेज नहीं है.

हालांकि, इस रणनीति के बीच मुस्लिम मतदाताओं के सामने असमंजस की स्थिति बन सकती है. सीधे तौर पर इसका असर कितना होगा, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि अखिलेश यादव मुस्लिम समुदाय के हक की लड़ाई लड़ते हुए भी नजर आते हैं. ऐसे में हिंदुत्व का संदेश देने के साथ दलित और मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा बनाए रखना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी.