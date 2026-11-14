मेरठ में CM योगी का बड़ा ऐलान, अग्निवीरों को 20% आरक्षण, शहीदों के परिजनों को नौकरी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को क्रांति धरा मेरठ में आयोजित 'पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह' में शामिल हुए. इस दौरान सीएम योगी ने सेना से सेवा के बाद अग्निवीरों को लेकर बड़ा ऐलान किया. सीएम योगी ने संबोधन में कहा कि यूपी वीरो की भूमि है, प्रदेश में 20 लाख सैनिकों का एक विशाल परिवार प्रवास करता है.

उन्होंने आगे कहा कि देश में 60 हजार सैनिक सेवा निवृत होते हैं, उसमें से 12 हजार यूपी से होते हैं. प्रदेश में हजारों घर हैं जहां दादा-पिता ने वर्दी पहनी, जहां बेटा-बेटी सीमा पर तैनात होकर देश की सीमा की रक्षा करके अपने दायित्व का निर्वाह कर रहा है. सीएम ने 2017 से पहले शहीद परिवार को मिलने वाली राशि को 20 लाख से बढ़ा कर 50 लाख कर दिया है.

सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान

सीएम ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि शहीद के आश्रित को नौकरी देने का प्रबंध किया है. जो नौजवान सेना के अनुशासन से तप करके आएगा वो प्रदेश की ताकत बनेगा. हमने 20 फीसदी आरक्षण कर दिया है. मुख्यमंत्री ने इस दौरान तीन घोषणाएं की. इसमें वीरता पुरस्कार की राशि दो गुना कर दी गई. अपने घर के लिए Stamp शुल्क में राहत के लिए 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर कर दिया गया है. सीएम ने कहा कि आश्रितों को नौकरी देने की व्यवस्था करेंगे.

सीएम योगी ने यह भी कहा कि विकसित भारत का रास्ता विकसित यूपी से होकर जाएगा. इसके लिए पूर्व सैनिकों का सहयोग चाहिए होगा. उन्होंने कहा कि अपने गांव के लोगों को सेना और पुलिस में भर्ती के लिए तैयार करिए. पूर्व सैनिकों को विश्वास दिलाता हूं कि यूपी सरकार आपके साथ खड़ी है.

सीएम योगी ने अपने संबोधन में और क्या कहा?

सीएम योगी ने आगे अपने संबोधन में कहा कि कोई भी समाज हो, वो सुरक्षित माहौल में ही अपनी गति को प्रगति में बदल सकता है. अगर सुरक्षा का माहौल नहीं हो तो जो गति है उसको दुर्गति में देर नहीं लगती. हम चैन की नींद इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा जवान सीमा पर जागता है. हर मोर्चे पर सबसे पहले हमारा सैनिक खड़ा मिलता है. सैनिक कभी सेवानिवृत नहीं होता है. राष्ट्रसंकल्प का संकल्प कभी नहीं बदलता है.

सीएम ने आगे कहा कि बुलंदशहर और गाजीपुर के अंदर तो अपने आप में रिकॉर्ड है. गाजीपुर का रहमर गांव देश में सबसे अधिक जवान देने वाला गांव है. प्रदेश के 2085 वीर सपूतों ने बलिदान दिया है.

मेरठ को लेकर क्या बोले सीएम योगी?

सीएम ने मेरठ को लेकर कहा कि मेरठ की चर्चा हमारे एक मंत्री कर रहे थे कि आज से एक दशक पहले मेरठ की चर्चा किन कारणों से होती थी. जिस मेरठ ने आस्था और क्रांति को एक भारत में पिरो कर नई अलख जगाई हो. एक समय वो भी आया था जब मेरठ की पहचान वाहन चोरी के अवैध कटान के लिए, अवैध कट्टा माफिया राज के लिए होने लगी थी.

उन्होंने कहा कि गन्ना किसान भुगतान के लिए परेशान थे. किसान अपना हक मांगने के लिए इकट्ठा होते थे, तो उस समय की पुलिस लाठियां चलती थी. मीलों पर ताला, नहर में पानी नहीं, बिजली नहीं. ऐसे में किसान अपने ही खेत में जाने से डरता था. आज का मेरठ One District One Product के तहत खेल उपकरण उद्योग में पहचान बना रहा है और गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान मिला है.

सीएम ने बताया कि मेरठ में कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव आया है. पीएम ने मेरठ मेट्रो का उद्घाटन किया. भारतीय सेना के सिपाही मेजर ध्यानचंद ने भारत का तिरंगा लहराया. मेजर ध्यानचंद के नाम पर पहला स्पोर्टस यूनिवर्सिटी के रूप में आकार ले चुका है. उन्होंने कहा कि यूपी का दुर्भाग्य है कि उस काल खंड में वीर सैनिको को सम्मान और सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता था.

सीएम ने कारगिल के पूर्व सैनिक का जिक्र किया

सीएम ने कहा कि करगिल के पूर्व सैनिक के साथ अपमानजनक घटना घटी. उन्होंने नेता को सलाम करने से मना कर दिया था. शहीद लांस नायक के अंतिम संस्कार में प्रशासनिक व्यवस्था नदारद थी. सैनिकों के विरूध अपराध की घटना में बढ़ोतरी हो गई थी. ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि देश के सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव तत्कालीन हुकूमत के मन में नहीं था. देश की रक्षा के लिए लगातार समझौता होता था.



उन्होंने आगे कहा कि सैन्य ऑपरेशन पर सवाल उठाकर वीरता को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास होता था. देश में आतंकी हमला होता था तो ये लोग Dossier भेज कर अपना काम कर लेते थे, बहुत हुआ तो निंदा कर लेते थे. आज पीएम मोदी के नेतृत्व में आतंकी हमला करने वालों की हेकड़ी निकाल दी गई है. नया भारत अपने सैनिकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है.

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 2022 में पीएम मोदी ने कहा था कि अगले 25 साल महत्वपूर्ण होंगे. भारत को विकसित बनाना है, पांच प्रण लिए थे. तीसरा प्रण था कि सौनिकों और पूर्व सैनिकों को सम्मान देना. पीएम मोदी ने संकल्प के साथ जोड़ने का काम किया. अब 4 दशक से लंबित OROP को पूरा किया गया है.

पीएम मोदी को लेकर क्या बोले सीएम योगी?

सीएम योगी ने बताया कि पीएम मोदी सेना के बीच जाकर दीपावली मनाते हैं. इस वर्ष उन्होंने बस्तर में जाकर दीपावली मनाई है. आज Brahmos जैसी मिसाइल यूपी में बन रही है. इसी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाक के छक्के छुड़ा दिए थे. Def Manufacturing Corridor में अत्याधूनिक हथियार बन रहा है.



उन्होंने कहा कि देश के अंदर धारा 370 समाप्त कर 'एक भारत श्रेष्ठ भारत और एक देश में एक विधान एक निशान एक प्रधान' पीएम मोदी के नेतृत्व में प्राप्त हुआ है. बंगाल चुनाव के बाद वहां के सीमा क्षेत्र में सर्वत्र विकास हो रहा है. उत्तर प्रदेश में देश विरोधी ताकतों, आपराधियों, आतंकियो के लिए कोई जगह नहीं है. उनकी जगह हमने पहले ही मिट्टी में दफन कर दिया है.

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