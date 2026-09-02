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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में आगरा से प्रयागराज तक भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने दिया अलर्ट

यूपी में आगरा से प्रयागराज तक भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने दिया अलर्ट

उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी हैं. मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के लगभग सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है. 28 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 02 Sep 2026 06:55 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में मानसून की सक्रियता लगातार बनी हुई हैं. जिसकी वजह से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है. मौसम विभाग ने आज 2 सितंबर को भी प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है. जबकि आगरा से प्रयागराज तक प्रदेश के 28 जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है. इन जिलों में आकाशीय बिजली और मेघ गर्जन का भी अलर्ट है. 

मौसम विभाग के मुताबिक़ उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बने निम्न दबाव की वजह से उत्तर प्रदेश में भी लगातार बारिश का दौर बना हुआ हैं. यूपी में आज पश्चिमी और पूर्वी दोनों ही संभागों में बारिश होगी. इस दौरान कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है. आने वाले दिनों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान हैं. लेकिन इसका असर अब पश्चिमी यूपी में ज्यादा देखने को मिलेगा.  

आगरा से प्रयागराज तक 28 जिलों में अलर्ट

यूपी में आज आगरा, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, फ़तेहपुर, कानपुर, रायबरेली, फ़तेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, मीरजापुर और सोनभद्र में आज सभी जगहों पर गरज चमक और आकाशीय चमक के साथ भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है. वहीं एटा, मैनपुरी, कन्नौज, उन्नाव, प्रतापगढ़ और संत रविदासनगर में भी लगभग सभी स्थानों पर बारिश का अलर्ट हैं. 

इन जिलों में भी आज हो जमकर होगी बारिश

नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, बदायूं, बरेली, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, हापुड़, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, मेरठ और बागपत में भी आज मेघ गर्जन और गरज चमक के साथ अनेक स्थानों पर बारिश होगी. फर्रुखाबाद, लखनऊ, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र में भी अनेक स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है. 

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सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया और गाज़ीपुर कुछ स्थानों पर बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान हैं. जबकि प्रदेश के बाकी हिस्सों में एक या दो जगहों पर हल्की-फुल्की बूंदाबांदी हो सकती हैं. इन जिलों में कोई चेतावनी नहीं दी गई है. 

आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम

यूपी में 5 सितंबर तक पश्चिमी यूपी के अलग-अलग हिस्सों में बारिश हो सकती है. कहीं-कहीं भारी बारिश की भी चेतावनी हैं जबकि पूर्वांचल में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है. पूर्वांचल में 6 सितंबर से मानसून का फिर से ज़ोर दिखाई देगा. लेकिन, पश्चिम में इसका असर कम हो जाएगा, बारिश की वजह से अगले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री तक की गिरावट आएगी. इसके बाद इतनी ही मात्रा में बढ़ोतरी हो सकती है. 

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 02 Sep 2026 06:55 AM (IST)
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