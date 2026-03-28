यूपी में आज कहां-कहां होगी बारिश? नोएडा से लखनऊ तक कैसा रहेगा मौसम, IMD ने दिया अलर्ट

उत्तर प्रदेश में कभी बारिश तो कभी धूप का सिलसिला जारी है. शुक्रवार को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई, जिसकी वजह से तापमान में भी कमी आई है. हालांकि आज 28 मार्च को मौसम में थोड़ा ठहराव रहेगा. रविवार से प्रदेश भर एक बार फिर से काले बादलों का डेरा शुरू जाएगा. जिसके बाद एक अप्रैल तक प्रदेश में आंधी-पानी और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है.

आईएमडी के मुताबिक शनिवार को प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम सामान्य रहने का अनुमान हैं. कहीं-कहीं हल्के बादलों की आवाजाही रहेगी. लेकिन आज बारिश के आसार कम है. प्रदेश के सभी जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है. लेकिन, 24 घंटे में पश्चिमी विक्षोभ का असर तेज होता दिखेगा, जिसकी वजह से मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा.

यूपी में आज कैसा रहेगा मौसम

राजधानी लखनऊ में आज सुबह के समय आसमान एकदम साफ़ बना हुआ हैं. यहां आज धूप निकलेगी, कोई बारिश के आसार नहीं हैं. लखनऊ में अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहेगा जबकि नोएडा और गाजियाबाद में सुबह के समय आंशिक तौर पर बादल छाए हुए हैं. दिन चढ़ने के साथ मौसम साफ हो जाएगा. आगरा, प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी में भी दिन में खिली धूप निकलेगी.

एक अप्रैल तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला

रविवार से मौसम बदलेगा. इस दौरान पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान हैं. इस दौरान नोएडा, गाजियाबाद, सहारनपुर, मेरठ, आगरा और मथुरा में बारिश हो सकती हैं. मुजफ्फरनगर, बिजनौर और बागपत में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बिजली गिरने का अलर्ट दिया गया है. इन जिलों में 30-40 किमी की रफ़्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने की चेतावनी है. हालांकि पूर्वी संभाग में मौसम सामान्य रहेगा.

सोमवार से दोनों ही संभागों में बारिश होने का अनुमान हैं. 1 अप्रैल तक प्रदेश में रुक-रुक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. प्रदेश के तापमान पर भी बारिश का असर देखने को मिलेगा. मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 3-6 डिग्री तक गिरावट आएगी. इसके बाद अगले दो-तीन इतनी ही बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और फिर 3-5 डिग्री की गिरावट आने का अनुमान है.

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