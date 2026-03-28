जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन होते ही यूपी रच देगा इतिहास, बनेगा देश का पहला राज्य, जिसके पास...

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे. इस हवाई अड्डे की लागत 11,282 करोड़ रुपये है. यह एक बड़ी परियोजना का हिस्सा है जिसकी अनुमानित लागत 29,560 करोड़ रुपये है और इसका उद्देश्य जेवर को उत्तर भारत के लिए एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में स्थापित करना है.

एक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री कार्गो टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे और भारत के विमानन बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) सुविधा की आधारशिला रखेंगे.

प्रारंभिक वार्षिक क्षमता 1.2 करोड़ यात्रियों की

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे. सरकार ने बताया कि पहले चरण में रियायतग्राही द्वारा 6,876 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, जबकि राज्य ने भूमि अधिग्रहण पर 4,406 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. बयान में कहा गया है कि पहले चरण में एक रनवे और एक टर्मिनल शामिल है, जिसकी प्रारंभिक वार्षिक क्षमता 1.2 करोड़ यात्रियों की होगी.

बयान के अनुसार, एक बार यह हवाई अड्डा चालू हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा जिसके पास पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे, जिससे जेवर उत्तर भारत के लिए एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में स्थापित हो जाएगा.

उद्घाटन से पहले सीएम योगी का आया बयान

नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के सीईओ क्रिस्टोफ श्नेलमन ने कहा कि यह परियोजना ग्रेटर दिल्ली क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को घरेलू और वैश्विक गंतव्यों से जोड़ेगी, जिसमें 'स्विस दक्षता और भारतीय आतिथ्य' का संयोजन होगा.

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उद्घाटन से पहले शनिवार सुबह सोशल मीडिया साइट एक्स पर सीएम योगी ने लिखा 'नए भारत' के 'नए उत्तर प्रदेश' की विकास यात्रा आज एक और स्वर्णिम शिखर को स्पर्श करने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर-कमलों से आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के प्रथम चरण का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है. जेवर का यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के विकास का रनवे है. यहां से युवाओं के सपने उड़ान भरेंगे, संभावनाएं साकार होंगी और भविष्य नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा. इस युगांतरकारी परियोजना को धरातल प्रदान करने वाले हमारे किसान भाइयों को विशेष बधाई, आपके समर्पण से ही यह विकास संभव हुआ है. 25 करोड़ प्रदेश वासियों की ओर से प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन.