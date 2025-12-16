हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में इस दिन आ जाएगी जबरदस्त ठंड! सर्दी और कोहरे का डबल अटैक, विजिबिलिटी 50m तक गिरी

यूपी में इस दिन आ जाएगी जबरदस्त ठंड! सर्दी और कोहरे का डबल अटैक, विजिबिलिटी 50m तक गिरी

UP Weather Today: पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम फिर बदलने वाला है. 17 दिसंबर से न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी, ठंड और कोहरा बढ़ेगा. कई जिलों में सुबह विजिबिलिटी बेहद कम रहने की संभावना है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 16 Dec 2025 07:08 AM (IST)
उत्तर प्रदेश में सर्दी के साथ कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. मंगलवार सुबह (16 दिसंबर) को भी प्रदेश के कई शहरों में सुबह घने कोहरे की चादर छाई रही. हालात ऐसे रहे कि कई जगहों पर विजिबिलिटी महज 50 मीटर तक सिमट गई. सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं. स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों को भी सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी.

22 से ज्यादा जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने 16 दिसंबर के लिए पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में घना कोहरा रहने का येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, सोनभद्र, बलिया, मऊ, आजमगढ़, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, कुशीनगर, रायबरेली, फतेहपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, औरया, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा और मथुरा जैसे जिलों में घना कोहरा छाने की संभावना है. इन इलाकों में सुबह के वक्त कुछ मीटर आगे देख पाना भी मुश्किल हो सकता है.

लखनऊ और नोएडा में सुबह कोहरा

राजधानी लखनऊ की सुबह भी कोहरे से ढकी रही. मौसम विभाग का कहना है कि यहां मध्यम कोहरा रहेगा, लेकिन दिन चढ़ते ही आसमान साफ हो जाएगा.

लखनऊ में न्यूनतम तापमान करीब 10 डिग्री और अधिकतम 25 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है. वहीं नोएडा में भी सुबह कोहरा छाया रहेगा, जबकि दोपहर तक मौसम सामान्य हो जाएगा. हालांकि सुबह-शाम ठंड का असर बना रहेगा.

बीते 24 घंटों में आगरा, बरेली, मुरादाबाद और प्रयागराज में तो विजिबिलिटी जीरो तक पहुंच गई थी. वहीं इटावा में सबसे सर्द रात दर्ज की गई, जहां न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया.

पश्चिमी विक्षोभ से और बढ़ेगी ठंड

17 दिसंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा. इसका असर यूपी में भी देखने को मिलेगा. हालांकि अधिकतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन न्यूनतम तापमान धीरे-धीरे गिरता जाएगा. इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा सताएगी और सुबह-शाम कोहरा और गहरा हो सकता है.

यातायात पर असर, सावधानी जरूरी

कोहरे की वजह से सड़क, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित हो रहा है. कई ट्रेनों की रफ्तार धीमी कर दी गई है और फ्लाइट्स भी देरी से चल रही हैं. मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि घर से निकलते वक्त फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, स्पीड कम रखें और सुरक्षित दूरी बनाकर चलें.

सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनें और बच्चों व बुजुर्गों का खास ध्यान रखें. मौसम विभाग का कहना है कि कोहरा और ठंड का यह दौर अभी कुछ दिन और जारी रह सकता है.

Published at : 16 Dec 2025 07:08 AM (IST)
UP NEWS WEATHER UPDATE
दिल्ली NCR
दिल्ली में फिर छाया घना कोहरा, जहरीली हवाओं ने बढ़ाई मुश्किलें, AQI 430 के करीब, येलो अलर्ट जारी
दिल्ली में फिर छाया घना कोहरा, जहरीली हवाओं ने बढ़ाई मुश्किलें, AQI 430 के करीब, येलो अलर्ट जारी
क्रिकेट
Under-19 Asia Cup: अफगानिस्तान को करीबी मुकाबले में हराकर सेमीफाइनल में श्रीलंका, पढ़िए मैच के अपडेट्स
Under-19 Asia Cup: अफगानिस्तान को करीबी मुकाबले में हराकर सेमीफाइनल में श्रीलंका, पढ़िए मैच के अपडेट्स
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 11: नहीं थम रही 'धुरंधर', दूसरे मंडे भी काट दिया गदर, 'छावा' का हिला डाला सिंहासन बना दिया ये रिकॉर्ड, जानें- 11 दिनों का कलेक्शन
'धुरंधर' ने दूसरे मंडे भी काट दिया गदर, 'छावा' का हिला डाला सिंहासन बना दिया ये रिकॉर्ड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नीतीश कुमार पर भड़कीं सपा सांसद इकरा हसन, महिला का हिजाब खींचने पर कहा- 'कोई मुख्यमंत्री ऐसा करे...'
नीतीश कुमार पर भड़कीं सपा सांसद इकरा हसन, महिला का हिजाब खींचने पर कहा- 'कोई मुख्यमंत्री ऐसा करे...'
Crime News: यमुनानगर में सिर कटी लाश की गुत्थी सुलझी, आरोपी बिलाल गिरफ्तार | Haryana
दिलजले आशिक की खौफनाक दस्तक
'नबीन' अध्यक्ष.. बंगाल है लक्ष्य? | Nitin Nabin | BJP | PM Modi | Janhit With Chitra
Vodafone Idea में तूफानी तेजी! AGR Moratorium की खबर से शेयर 52-Week High पर| Paisa Live
क्या Delhi छोड़कर ही सांसें सुरक्षित हैं? Pollution से परेशान राजधानी | Bharat Ki Baat With Pratima
फोटो गैलरी

