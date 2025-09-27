हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Weather: यूपी में हर दिन रंग बदल रहा मौसम, आज 40 जिलों में बारिश का अनुमान, IMD का अलर्ट

UP Weather: यूपी में हर दिन रंग बदल रहा मौसम, आज 40 जिलों में बारिश का अनुमान, IMD का अलर्ट

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश के चालीस जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. प्रदेश के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा. इन जिलों में धूप निकलने से लोगों का गर्मी सताएगी.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 27 Sep 2025 07:59 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में मौसम हर दिन मौसम का एक अलग रंग देखने को मिल रहा हैं. प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है तो वहीं कुछ जगहों पर बारिश की बौछारों का सिलसिला जारी हैं. मौसम विभाग ने आज 27 सितंबर को भी 40 जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है. 

मौसम विभाग के आज पश्चिमी यूपी में कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान हैं. जबकि, पूर्वी यूपी के कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ ठीकठाक बारिश होने का अनुमान हैं. इन जिलों में कहीं-कहीं वज्रपात की भी स्थिति देखने को मिल सकती हैं.

यूपी में आज कैसा रहेगा मौसम

यूपी में आज ललितपुर जनपद में में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी. वहीं आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी में कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान है.

इनके अलावा हरदोई, कन्नौज, औरैया, जालौन, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, फतेहपुर, कानपुर, रायबरेली, अमेठी, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर और सोनभद्र में कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश होगी. 

प्रदेश के 40 जिलों में बारिश की संभावना

प्रदेश के 40 जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है, वहीं पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में आज भी चिलचिलाती गर्मी पड़ेगी, जिससे लोगों को परेशानी हो सकती हैं. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून सक्रिय होने की वजह से कुछ जगहों पर बारिश हो रही हैं. 

28 और 29 सितंबर को प्रदेश के दोनों संभागों में कहीं-कहीं बारिश होगी जबकि 30 सितंबर पश्चिमी यूपी में एक या दो जगहों पर गरज-चमक के साथ और पूर्वी में कुछ स्थानों पर बारिश होगी. 1 अक्टूबर को भी बारिश और गर्मी का दौर जारी रहने वाला हैं. लेकिन अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. 

Published at : 27 Sep 2025 07:59 AM (IST)
Weather Weather Today IMD UP NEWS UP Weather
