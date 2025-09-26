हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडI Love Mohammad Controversy: 'सभी मुसलमानों को हक है',आई लव मोहम्मद कहने पर मुस्लिम धर्मगुरु की प्रतिक्रिया

I Love Mohammad Controversy: 'आई लव मोहम्मद' को लेकर देशभर में तनाव की स्थिति बनी हुई है. इस बीच शिया-मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे जव्वाद ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 26 Sep 2025 03:49 PM (IST)
देशभर में 'I Love Mohammad' कहने और पोस्ट को लेकर विवाद बना हुआ है. कई जगहों पर उपद्रवियों ने हिंसक प्रदर्शन भी किया है. वहीं, इस विवाद की वजह से देश में माहौल गरमाया हुआ है. देश के अलग-अलग हिस्सों में मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. कहीं-कहीं यह विवाद उग्र रूप ले चुका है. 

इसी बीच शिया मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने 'I Love Mohammad' कहने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि सभी मुसलमानों को यह कहने का पूरा हक है. इसके लिए किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए.

'आई लव मोहम्मद' विवाद पर बोले मौलाना कल्बे जव्वाद

देश में बढ़ रहे तनाव के बीच मौलाना कल्बे जव्वाद ने अपने बयान में कहा, ‘आई लव मोहम्मद’ कहना हम सभी मुसलमानों का हक है, लेकिन अब इसमें राजनीतिक लोग घुस गए हैं. यह धार्मिक मामला है, जिसका फायदा राजनीतिक दल उठाना चाहते हैं. हम इसका विरोध करते हैं.'

उन्होंने कहा, 'यह कोई भी कह सकता है, इसका सबको हक है. ‘आई लव मोहम्मद’ हम कह सकते हैं. हमारे हिंदू भाई ‘आई लव राम’ कह सकते हैं, ‘आई लव कृष्ण’ कह सकते हैं, जिस पर हमारी तरफ से कोई ऐतराज नहीं है.'

आगे मौलाना ने कहा, 'कोई ‘आई लव शैतान’ कहे या कुछ और कहे, लेकिन हमें ‘आई लव मोहम्मद’ कहने का हक है. इसमें सियासी मामला नहीं होना चाहिए, जिससे राजनीतिक पार्टियां फायदा उठा सकें.'

काशीपुर में जुलूस के दौरान हुआ उपद्रव

बता दें, बीते कुछ दिन पहले उत्तराखंड के काशीपुर में ‘आई लव मोहम्मद’ जुलूस के दौरान भीड़ हिंसक हो गई थी. हालात बिगड़ने के बाद पुलिस बल पर पथराव हुआ और सरकारी गाड़ियों को उपद्रवियों ने भारी नुकसान पहुंचाया.

इस हिंसा के बाद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्ती से निर्देश देते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं. वहीं, प्रशासन की तरफ से फरार लोगों की तलाश जारी है. प्रशासन ने यह भी कहा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.

Published at : 26 Sep 2025 03:49 PM (IST)
UP NEWS LUCKNOW NEWS I Love Mohammad
