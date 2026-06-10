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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरअब सोयाबीन से घर में बरसेगा पैसा, 100 दिन में 12 क्विंटल तक होता है इन किस्मों का उत्पादन

अब सोयाबीन से घर में बरसेगा पैसा, 100 दिन में 12 क्विंटल तक होता है इन किस्मों का उत्पादन

Soybean Farming Tips: सोयाबीन की नई और एडवांस किस्में महज 100 दिनों में प्रति एकड़ 12 क्विंटल तक का बंपर उत्पादन देकर किसानों को मालामाल कर रही हैं. इन वैरायटियों की मार्केट में भारी डिमांड है

By : नीलेश ओझा | Updated at : 10 Jun 2026 11:02 AM (IST)
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Soybean Farming Tips: सोयाबीन की खेती आजकल सिर्फ गुजारे का जरिया नहीं बल्कि बंपर कमाई का जरिया बन चुकी है. अगर आप भी खेती से अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो सोयाबीन की यह किस्में आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती हैं. आज के इस दौर में मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी वैरायटियां तैयार की जा चुकी हैं जो बेहद कम समय में आपको बड़ा मुनाफा दे सकती हैं. 

इन किस्मों की सबसे खास बात यह है कि ये महज 100 दिनों के अंदर पककर पूरी तरह तैयार हो जाती हैं और प्रति एकड़ 12 क्विंटल तक का शानदार उत्पादन देती हैं. मार्केट में बढ़ती डिमांड और कम समय में मिलने वाले इस बेहतरीन प्रोडक्शन के चलचे अब किसानों के घरों में सोयाबीन से पैसों की बारिश होने वाली है. कम लागत और कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा देने वाली यह फसलें खेती की तस्वीर बदल सकती हैं.

कम समय में बंपर पैदावार देने वाली टॉप वैरायटियां

खेती को मुनाफे का सौदा बनाने के लिए सही और आधुनिक बीजों का चुनाव करना सबसे जरूरी कदम होता है. आजकल के स्मार्ट किसान कम समय लेने वाली किस्मों पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं ताकि उनका रिस्क कम हो सके. सोयाबीन की नई जेनरेशन की वैरायटियां जैसे जेएस 22-12, जेएस 24-33 और एनआरसी सीरीज की नई किस्में इस रेस में सबसे आगे चल रही हैं. ये फसलें 90 से 100 दिनों के भीतर कटाई के लिए रेडी हो जाती हैं. 

12 क्विंटल प्रति एकड़ तक उपज

जिससे किसानों का समय और सिंचाई का खर्च दोनों बच जाता है. सबसे बड़ी बात यह है कि इन वैरायटियों में बीमारियां और कीड़े लगने का खतरा बहुत ही कम होता है जिससे फसल एकदम सुरक्षित रहती है. सही खाद, संतुलित पानी और मॉडर्न तरीकों को अपनाकर इन वैरायटियों से आसानी से 12 क्विंटल प्रति एकड़ तक का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हासिल किया जा सकता है.

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इन तरीकों से बढ़ेगा मुनाफा

अगर आप सोयाबीन की इन एडवांस किस्मों से अपनी जेब भरना चाहते हैं तो आपको पारंपरिक खेती के पुराने तरीके को छोड़कर थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा. वैज्ञानिक तरीकों से की गई बुवाई और सही समय पर खरपतवार नियंत्रण करने से पौधों का ग्रोथ बहुत ही शानदार होता है. इन आधुनिक बीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी लाजवाब होती है कि विपरीत मौसम में भी ये डटकर खड़ी रहती हैं और दानों की क्वालिटी खराब नहीं होने देतीं. 

डबल होगी कमाई

जब मार्केट में आपके सोयाबीन के दाने एकदम बोल्ड, चमकदार और हाई ऑयल कंटेंट वाले होंगे तो आपको व्यापारियों से मुंहमांगे दाम मिलेंगे. कम दिनों की फसल होने के कारण आप इसके तुरंत बाद अगली फसल की प्लानिंग भी बहुत आराम से कर सकते हैं जिससे आपकी सालाना इनकम डबल होना बिल्कुल तय है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 10 Jun 2026 11:02 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Soybean Farming Tips
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