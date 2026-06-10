UP में मिशन शक्ति बना महिला सशक्तिकरण का मॉडल, सुरक्षा से स्वावलंबन तक बदली बेटियों की तस्वीर

उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तीकरण को नई दिशा देने वाला मिशन शक्ति अभियान आज सामाजिक परिवर्तन और महिला सुरक्षा का प्रभावी मॉडल बनकर उभरा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संचालित इस अभियान ने नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को एक साथ जोड़ते हुए महिला सशक्तीकरण को जनआंदोलन का स्वरूप दिया है.

साल 2017 से पहले महिला सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय रहने वाला उत्तर प्रदेश अब महिलाओं के लिए सुरक्षित और अवसरों से भरपूर वातावरण तैयार करने की दिशा में नई पहचान बना चुका है. मिशन शक्ति के माध्यम से सरकार ने सुरक्षा, शिक्षा, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व विकास को एकीकृत करते हुए लाखों बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया है.

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10 लाख से अधिक बालिकाओं को मिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण

अभियान के तहत प्रदेश के विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में व्यापक स्तर पर आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए. 10 लाख से अधिक छात्राओं को जूडो-कराटे और सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया गया. इसके साथ ही महिला हेल्पलाइन, साइबर सुरक्षा, कानूनी अधिकारों और सुरक्षा संबंधी जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से बालिकाओं और महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया गया.

'एक दिन की अधिकारी' से छात्राओं ने सीखा नेतृत्व का पाठ

नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए शुरू किए गए 'एक दिन की अधिकारी' कार्यक्रम ने भी उल्लेखनीय सफलता हासिल की है. इस पहल के तहत 89 हजार से अधिक बालिकाओं को प्रशासनिक जिम्मेदारियों का अनुभव कराया गया. छात्राओं ने ब्लॉक, तहसील, जिला और विद्यालय स्तर पर अधिकारियों की भूमिका निभाकर शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली को समझा और नेतृत्व कौशल विकसित किया.

जनजागरूकता अभियान से बढ़ी समझ

मिशन शक्ति के अंतर्गत मीना मंच, जनसंवाद, रैलियों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से महिला अधिकार, लैंगिक समानता, बाल विवाह निषेध और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों पर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाए गए. इन कार्यक्रमों ने समाज में बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान को लेकर सकारात्मक सोच विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

अभियान का एक प्रमुख पहलू महिलाओं और बालिकाओं को आर्थिक एवं डिजिटल रूप से सशक्त बनाना भी रहा है. डिजिटल और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों, बैंक भ्रमण और विभिन्न कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया है.

मिशन शक्ति के प्रभाव से प्रदेश में बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है. आज उत्तर प्रदेश की बेटियां शिक्षा, खेल, प्रशासन, विज्ञान और उद्यमिता सहित विभिन्न क्षेत्रों में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं. महिला सुरक्षा को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और मिशन शक्ति अभियान ने महिलाओं में विश्वास और आत्मसम्मान का नया वातावरण तैयार किया है.

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