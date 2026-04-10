यूपी में प्रचंड गर्मी सहने के लिए हो जाइए तैयार, तेज धूप करेगी परेशान, 40 के पार जाएगा पारा

उत्तर प्रदेश में मौसम पूरी तरह पलट गया हैं. बीते एक हफ्ते से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की वजह से आंधी-बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली लेकिन, अब मौसम पूरी तरह शुष्क हो गया है. आसमान एकदम साफ़ हैं और दिन में खिली-खिली धूप निकलेगी. आने वाले दिनों में गर्मी अपने प्रचंड रूप में आने वाले हैं. अगले सात दिन में अधिकतम तापमान में 10 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी.

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के दोनों ही संभागों में आज मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा. कहीं कोई बादल या बारिश के आसार नहीं हैं. प्रदेश के सभी 75 जिले आज ग्रीन ज़ोन में रहेंगे. आसमान एकदम साफ़ बना हुआ है, दिन के समय में धूप निकलेगी, जिसकी वजह से अब गर्मी शुरू हो जाएगी. मौसम विभाग ने आज ज्यादातर जगहों पर आज 25-35 से किमी की रफ़्तार से तेज सतही हवाएं चलने की संभावना जताई हैं.

अगले 6-7 दिन में तेजी से बढ़ेगा पारा

प्रदेश में अप्रैल महीने की शुरुआत से ही आंधी और बारिश की वजह से मौसम ठंडा हो गया था जिससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली थी. लेकिन अब मौसम ने पलटी मार दी है. अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा और धूप निकलना शुरू हो जाएगी. 12 अप्रैल तक प्रदेश में गर्म सतही हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है. जिसका असर प्रदेश के तापमान पर भी दिखाई देगा.

मौसम विभाग की मानें तो धूप की वजह से प्रदेश में अगले 6 दिनों में अधिकतम तापमान में अचानक 8-10 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी का अनुमान जताया है. दिन के साथ रातें भी अब गर्म हो जाएंगी, अगले सात दिनों में न्यूनतम तापमान में भी 3-5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी.

राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां सुबह से ही आसमान साफ है दिन चढ़ने के साथ धूप निकलेगी. वहीं नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, मेरठ, आगरा, कानपुर अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी समेत तमाम जिलों में आज मौसम साफ बना हुआ है और दिनभर धूप निकलेगी. आने वाले दिनों में प्रदेश का पारा एक बार फिर से 40 डिग्री के पार जा सकता है.