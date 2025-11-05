UP AQI: नवंबर की ठंड ने बढ़ाई सिहरन, यूपी में सुबह-शाम कोहरा, AQI अब भी खतरनाक स्तर पर

उत्तर प्रदेश में नवम्बर की शुरुआत में ही ठंड ने असर दिखाना शूरू कर दिया है. बुधवार को मौसम शुष्क और ठंडा रहेगा. वहीं सुबह-शाम हवा और कोहरे व धुंध के कारण ठंड और अधिक महसूस होगी, लेकिन दिन अभी गर्म ही रहेंगे. तामपान सामान्य से 2 से तीन डिग्री तक नीचे जाएगा . मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है, कुछ जगह बादल छाए रह सकते हैं. इसके अलावा AQI अभी भी राहत नहीं दे रहा, राज्य का औसत AQI 168 के आसपास बना हुआ है, जोकि गंभीर श्रेणी में है.

प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर अब उतना नहीं रहेगा, लेकिन कुछ जगह बूंदा-बांदी हो सकती है. न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 से 28 डिग्री तक रहने का अनुमान है.

AQI अभी भी रेड जोन में

यूपी के कई शहर अभी भी रेड जोन में हैं, राज्य का औसत AQI 168 जोकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. राजधानी लखनऊ में AQI 238 यहां तापमान 19 से 29 अक रहने का अनुमान है. बारिश की कोई संभावना नहीं है. कानपुर का AQI 162, नोएडा 298, गाजियाबाद का बेहद खराब 331, वाराणसी का 58, आगरा का 42, मेरठ का 275 और प्रयागराज का 65 रिकॉर्ड हुआ है. मौसम विभाग के मुताबिक दूसरे सप्ताह के बाद AQI में सुधार हो सकता है, अगर हवाएं तेज चलीं तो.

राज्य का औसत तापमान 17 से 30 के बीच

सुबह-शाम हवाओं के चलते न्यूनतम तापमान 17 डिग्री तक जाने का आनुमाना है, जबकि दिन में कई जगह 30 तक भी जाएगा. लेकिन अधिकतर जगह 26 से 28 डिग्री के बीच ही रहने का अनुमान है. IMD के पूर्वानुमान की मानें तो अगले 48 घंटों में तापमान 15 डिग्री तक आ सकता है. जो और ठंड बढ़ा देगा.

इसके अलावा मौसम विभाग ने राज्य में बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है. नवम्बर में बारिश कम ही होती है. लिहाजा कुछ शहरों में बूंदा-बांदी की सम्भावना है वो एक मिमी तक. बुधवार को दिन खुला रहेगा, सुबह कोहरे या कुहासा और धुंध के चलते दिक्कत होगी.