हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: दिन में धूप, रात में ठंड का सिलसिला जारी, यूपी में दिवाली तक कैसा रहेगा मौसम? जानें IMD अपडेट

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में इन दिनों दिन के समय धूप और रात में पश्चिमी हवाएं चलने की वजह से ठंडक महसूस हो रही हैं. मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 15 Oct 2025 06:57 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में धीरे-धीरे ठंड बढ़ने लगी हैं. दिन के समय मौसम सामान्य हैं लेकिन सुबह और शाम को अब अच्छी खासी सर्दी महसूस होने लगी हैं. जिसके बाद अब लोगों ने गर्म कपड़ों को निकालने की तैयारी शुरू कर दी हैं. प्रदेश में दीपावली के त्योहार तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान हैं. 

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम शुष्क रहने का ही अनुमान हैं. आज 15 अक्टूबर को भी दोनों पूर्वी और पश्चिमी संभाग में मौसम शुष्क ही रहेगा. सुबह से आसमान साफ रहेगा और धूप निकलेगी. लेकिन अब सूरज की गर्मी ज्यादा परेशान करने वाली नहीं है. शाम होते ही हल्की ठंडी हवाओं से सर्दी महसूस होने लगी है. 

दीपावली तक प्रदेश में शुष्क रहेगा मौसम

प्रदेश में अगले पांच दिन मौसम शुष्क ही रहेगा. इस दौरान कोई बारिश या तेज हवाओं की चेतावनी नहीं दी गई हैं. 16 और 17 अक्टूबर को भी मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान हैं. आसमान साफ रहने की वजह से दिन में धूप निकलने का सिलसिला जारी रहेगा. दीपावाली के त्योहार तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान हैं. 

प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा बाराबंकी

प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अगले पांच दिनों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. दिवाली के त्योहार के बाद ठंडे मौसम की चाल तेज हो सकती हैं. बीते 24 घंटों की बात करें तो बाराबंकी प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा. यहां रात में न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य 4.8 डिग्री कम था. 

इसके अलावा कानपुर, अयोध्या, नजीबाबाद और इटावा में भी न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. वहीं राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. लखनऊ में दिन के समय अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस रहा. 

बीते 24 घंटों में उरई, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और मेरठ प्रदेश के सबसे गर्म जिले रहे, यहां अधिकतम तापमान 32.7 से 35.0 के बीच रहे. मौसम विभाग की माने तो अगले एक हफ्ते तक मौसम साफ सकता है. वहीं पश्चिमी हवाओं की वजह से रात में ठंडक महसूस हो रही हैं. आने वाले दिनों में भी दिन में धूप और रात में ठंड का दौर जारी रहेगा.  

Published at : 15 Oct 2025 06:57 AM (IST)
