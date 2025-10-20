हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में दिवाली बाद ठंडी हवाओं से बढ़ेगा सर्दी का सितम? IMD ने मौसम पर दी बड़ी जानकारी

यूपी में दिवाली बाद ठंडी हवाओं से बढ़ेगा सर्दी का सितम? IMD ने मौसम पर दी बड़ी जानकारी

UP News: उत्तर प्रदेश के दोनों संभागो में आज दिवाली के दिन के मौसम साफ रहेगा. हालांकि, सुबह और शाम के वक्त ठंड का एहसास भी सकता है. तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 20 Oct 2025 07:12 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद अब ठंड अपने तेवर दिखाने को तैयार है, पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम शुष्क रहा है. आईएमडी लखनऊ की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के दोनों संभागों में अगले 5 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है. आईएमडी के मुताबिक, पिछले 24 घण्टों में रात्रि के तापमानों में राज्य के सभी मण्डलों में मण्डलों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं (पिछले 24 घण्टों में तापमान में परिवर्तन -2.0 डिग्री सेल्सियस से +2.0 डिग्री सेल्सियस तक) हुआ. पिछले 24 घण्टों के दौरान उत्तर प्रदेश के दोनों मौसम संभागों में मौसम शुष्क रहा.

आज कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक, आज यानी दिवाली के दिन प्रदेश के सभी 75 जिलों में मौसम शुष्क रहेगा. हालांकि, सुबह और रात के समय ठंड का अहसाह हो सकता है. वहीं दिन में मौसम समान्य रहने वाला है. प्रदेश के दोनों संभागों में अगले पांच दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है.

यूपी के प्रमुख शहरों का क्या है आज तापमान

आईएमडी ने बताया कि, आज प्रयागराज का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस, बहराइच का 22 डिग्री सेल्सियस, बरेली का 21.6 डिग्री सेल्सियस, फुर्सतगंज 28.4 डिग्री सेल्सियस, गोरखपुर 21.4 डिग्री सेल्सियस झांसी 21 डिग्री सेल्सियस, लखनऊ एयरपोर्ट 22 डिग्री सेल्सियस और मेरठ 28.6 डिग्री सेल्सियस रहने का रिकॉर्ड किया गया है. 

मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के दोनों संभागों में अगले 5 दिन तक मौसम से संबंधी कोई नहीं जारी की गई है. साथ ही यह भी बताया गया है कि अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान व न्यूनतम तापमान कोई बड़ा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है.

मौसम विभाग के अनुसार, दिन के तापमानों में राज्य के सभी मण्डलों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं (पिछले 24 घण्टों में तापमान में परिवर्तन 2.0 डिग्री सेल्सियस से +2.0 डिग्री सेल्सियस तक) हुआ. दिन के तापमान राज्य के अयोध्या (अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी), मण्डल में सामान्य से अधिक (सामान्य तापमान से विचलन +1.6 डिग्री सेल्सियस से +3.0 डिग्री सेल्सियस) तथा शेष मण्डलों में सामान्य (सामान्य तापमान से विचलन -1.5 डिग्री सेल्सियस से +1.5 डिग्री सेल्सियस) रहे.

रात के सामान्य से अधिक रहा पारा

रात्रि के तापमान राज्य के मेरठ (बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, मेरठ, हापुढ़) मण्डल में सामान्य से काफी अधिक (सामान्य तापमान से विचलन +3.1 डिग्री सेल्सियस से +5.0 डिग्री सेल्सियस); गोरखपुर (देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज), कानपुर (औरैया, इटावा, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात), लखनऊ (हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव), बरेली (बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर) एवं मुरादाबाद (बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल) मण्डलों में सामान्य से अधिक (सामान्य तापमान से विचलन + 1.6 डिग्री सेल्सियस से +3.0 डिग्री सेल्सियस) रहा.

और पढ़ें
Published at : 20 Oct 2025 07:12 AM (IST)
Tags :
IMD UP NEWS UP Weather LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
हांगकांग एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, लैंडिंग के दौरान प्लेन ने खोया कंट्रोल, समुद्र में जा गिरा कार्गो विमान; VIDEO
हांगकांग एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, लैंडिंग के दौरान प्लेन ने खोया कंट्रोल, समुद्र में जा गिरा कार्गो विमान; VIDEO
बिहार
LIVE: बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी, 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान
LIVE: बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी, 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान
क्रिकेट
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
बॉलीवुड
दिवाली पर करीना कपूर का नवाबी अंदाज, बालों में गजरा और माथे पर बिंदी लगाकर इठलाईं बेबो
दिवाली पर करीना कपूर का नवाबी अंदाज, बालों में गजरा और माथे पर बिंदी लगाकर इठलाईं बेबो
Advertisement

वीडियोज

मंत्र के डरावने खेल में खूनी प्रपंच
Deepawali News: पटाखे के लिए लगी लंबी कतार, कई घंटे तक लाइन में लगे रहे लोग | ABP News
Bihar Election 2025: विपक्षी एकता के कितने दिन शेष? Romana Isar Khan | Congress | RJD
Sandeep Chaudhary: राशन से तौबा, सिलेंडर से तौबा...सरकार का ये रवैया होगा ? Bihar Election 2025
Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में 'मुस्लिम फैक्टर', क्या बिगाड़ सकती है NDA-BJP का खेल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 149 / litre 23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 111 / litre 23
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हांगकांग एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, लैंडिंग के दौरान प्लेन ने खोया कंट्रोल, समुद्र में जा गिरा कार्गो विमान; VIDEO
हांगकांग एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, लैंडिंग के दौरान प्लेन ने खोया कंट्रोल, समुद्र में जा गिरा कार्गो विमान; VIDEO
बिहार
LIVE: बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी, 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान
LIVE: बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी, 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान
क्रिकेट
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
बॉलीवुड
दिवाली पर करीना कपूर का नवाबी अंदाज, बालों में गजरा और माथे पर बिंदी लगाकर इठलाईं बेबो
दिवाली पर करीना कपूर का नवाबी अंदाज, बालों में गजरा और माथे पर बिंदी लगाकर इठलाईं बेबो
विश्व
नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली को सता रहा गिरफ्तारी का डर, चुनाव को लेकर कार्की सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली को सता रहा गिरफ्तारी का डर, चुनाव को लेकर कार्की सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
इंडिया
बिहार चुनाव में आरजेडी बनाम कांग्रेस की जंग! अब तक 11 सीटों पर सामने आई महागठबंधन की गांठें, सियासी घमासान जारी
बिहार चुनाव में आरजेडी बनाम कांग्रेस की जंग! अब तक 11 सीटों पर सामने आई महागठबंधन की गांठें, सियासी घमासान जारी
ट्रेंडिंग
खेसारी लाल यादव पर जेसीबी से हुई फूलों की बारिश! समर्थकों ने जमकर फोड़े पटाखे- वीडियो वायरल
खेसारी लाल यादव पर जेसीबी से हुई फूलों की बारिश! समर्थकों ने जमकर फोड़े पटाखे- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
इजराइल ने फिर बरसाए गाजा पर बम, क्या कहीं इसकी शिकायत नहीं कर सकता हमास, जानें क्या है कानून?
इजराइल ने फिर बरसाए गाजा पर बम, क्या कहीं इसकी शिकायत नहीं कर सकता हमास, जानें क्या है कानून?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget