यूपी में दिवाली बाद ठंडी हवाओं से बढ़ेगा सर्दी का सितम? IMD ने मौसम पर दी बड़ी जानकारी

उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद अब ठंड अपने तेवर दिखाने को तैयार है, पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम शुष्क रहा है. आईएमडी लखनऊ की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के दोनों संभागों में अगले 5 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है. आईएमडी के मुताबिक, पिछले 24 घण्टों में रात्रि के तापमानों में राज्य के सभी मण्डलों में मण्डलों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं (पिछले 24 घण्टों में तापमान में परिवर्तन -2.0 डिग्री सेल्सियस से +2.0 डिग्री सेल्सियस तक) हुआ. पिछले 24 घण्टों के दौरान उत्तर प्रदेश के दोनों मौसम संभागों में मौसम शुष्क रहा.

आज कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक, आज यानी दिवाली के दिन प्रदेश के सभी 75 जिलों में मौसम शुष्क रहेगा. हालांकि, सुबह और रात के समय ठंड का अहसाह हो सकता है. वहीं दिन में मौसम समान्य रहने वाला है. प्रदेश के दोनों संभागों में अगले पांच दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है.

यूपी के प्रमुख शहरों का क्या है आज तापमान

आईएमडी ने बताया कि, आज प्रयागराज का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस, बहराइच का 22 डिग्री सेल्सियस, बरेली का 21.6 डिग्री सेल्सियस, फुर्सतगंज 28.4 डिग्री सेल्सियस, गोरखपुर 21.4 डिग्री सेल्सियस झांसी 21 डिग्री सेल्सियस, लखनऊ एयरपोर्ट 22 डिग्री सेल्सियस और मेरठ 28.6 डिग्री सेल्सियस रहने का रिकॉर्ड किया गया है.

मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के दोनों संभागों में अगले 5 दिन तक मौसम से संबंधी कोई नहीं जारी की गई है. साथ ही यह भी बताया गया है कि अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान व न्यूनतम तापमान कोई बड़ा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है.

मौसम विभाग के अनुसार, दिन के तापमानों में राज्य के सभी मण्डलों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं (पिछले 24 घण्टों में तापमान में परिवर्तन 2.0 डिग्री सेल्सियस से +2.0 डिग्री सेल्सियस तक) हुआ. दिन के तापमान राज्य के अयोध्या (अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी), मण्डल में सामान्य से अधिक (सामान्य तापमान से विचलन +1.6 डिग्री सेल्सियस से +3.0 डिग्री सेल्सियस) तथा शेष मण्डलों में सामान्य (सामान्य तापमान से विचलन -1.5 डिग्री सेल्सियस से +1.5 डिग्री सेल्सियस) रहे.

रात के सामान्य से अधिक रहा पारा

रात्रि के तापमान राज्य के मेरठ (बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, मेरठ, हापुढ़) मण्डल में सामान्य से काफी अधिक (सामान्य तापमान से विचलन +3.1 डिग्री सेल्सियस से +5.0 डिग्री सेल्सियस); गोरखपुर (देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज), कानपुर (औरैया, इटावा, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात), लखनऊ (हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव), बरेली (बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर) एवं मुरादाबाद (बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल) मण्डलों में सामान्य से अधिक (सामान्य तापमान से विचलन + 1.6 डिग्री सेल्सियस से +3.0 डिग्री सेल्सियस) रहा.