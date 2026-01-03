यूपी में हर दिन बदल रहा मौसम, कोहरे और शीतलहर ने बढ़ाई गलन, अभी और गिरेगा पारा

उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी है. प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में कोहरे की परत बनने की वजह से हर दिन मौसम में कई तरह के बदलाव हो रहे हैं. सुबह और शाम के समय कोहरा देखने को मिल रहा हैं. शनिवार 3 जनवरी को भी प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में कोहरे और शीतलहर का दौर जारी रहेगा. आने वाले दिनों ठंड और बढ़ने को अनुमान है.

मौसम विभाग के मुताबिक़ यूपी में आज भी मौसम शुष्क ही रहने का अनुमान हैं लेकिन इस दौरान प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों में घने कोहरे से लेकर अत्यंत घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी दी गई है. कई जगहों पर तो विजिबिलिटी जीरो मीटर तक है. चारों तरफ कोहरे की सफेद चादर से लोगों को जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है.

आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम

यूपी में आने वाले दिनों में भी कोहरे का कहर जारी रहने का अनुमान हैं. अगले चार दिन लोगों को इससे कोई राहत नहीं मिलेगी. शुक्रवार को शीत लहर चलने की वजह से ठंड ने गलन बढ़ाई है. पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से अगले दो दिन में तापमान और गिरेगा, जिससे ठंड बढ़ेगी.

नोएडा से लखनऊ तक छाई कोहरे की परत

राजधानी लखनऊ में आज सुबह ही घने कोहरे की परत छाने का अनुमान हैं. हालांकि दिन में हवाएं चलने की वजह से धूप निकल सकती है. ये न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. नोएडा, गाजियाबाद और आगरा में भी सुबह और शाम घने कोहरा छाए रहने का अनुमान है. जबकि बाराबंकी, हरदोई प्रदेश के सबसे ठंडे जिले दर्ज किए, यहां न्यूनतम तापमान 6.0 डिग्री दर्ज किया गया, गोरखपुर, आजमगढ़ और कानपुर भी सबसे ठंडे जिलों में शामिल रहे.

इन जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट

यूपी में आज सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, बागपत, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशांबी, चित्रकूट, प्रयागराज, वाराणसी, मीरजापुर, चंदौली और सोनभद्र समेत आसपास के इलाकों में आज अत्यधिक घने कोहरे का अनुमान हैं. IMD ने यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव, कानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, गोंडा. अयोध्या, सुल्तानपुर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया, अंबेडकर नगर, जौनपुर और गाज़ीपुर में घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया गया है.

