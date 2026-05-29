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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGreater Noida News: ग्रेटर नोएडा पुलिस ने किया चोरी की घटनाओं का खुलासा, गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा पुलिस ने किया चोरी की घटनाओं का खुलासा, गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार

Greater Noida News In Hindi: ग्रेटर नोएडा में कारोबारी समेत तीन घरों में चोरी करने वाले गिरोह के चार आरोपियों को सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 29 May 2026 11:28 PM (IST)
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ग्रेटर नोएडा में कारोबारी समेत तीन घरों में चोरी करने वाले गिरोह के चार आरोपियों को सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके कब्जे से नगदी और सोने के आभूषण समेत करीब 50 लाख रुपये का सामान बरामद किया है. चोरी की घटना में बरामद ऑटो को फाईनेंस की किस्त जमा न करने पर सस्ते दामों में खरीदा था, जिसे यह गिरोह चोरी और रेकी करने में इस्तेमाल किया करता था.

सेंट्रल डीसीपी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि, संभल के तुमरईघाट गांव निवासी प्रदीप यादव उर्फ फौजी पुत्र वीर सिंह, शिव कुमार उर्फ चूंचा पुत्र वीर सिंह, संभल के धनीपुर गांव निवासी वीरेश उर्फ वीरा पुत्र मदनपाल और महोबा निवासी सूरज उर्फ बंटा पुत्र राजू उर्फ पप्पू अहीरवार को गिरफ्तार किया गया है.

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चोरों ने तीन बड़ी वारदातों को दिया था अंजाम

उन्होंने बताया कि आरोपियों ने तीन दिनों में डेल्टा-1 और ओमीक्रोन-3 में बंद मकानों में ताला तोड़कर चोरी की तीन बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था. पहले यह गिरोह ऑटो में सवार होकर दिल्ली—एनसीआर क्षेत्र के सेक्टरों और सोसाइटी में बंद पड़े मकानों की रैकी करता था.

उसके बाद ताला व ग्रिल तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देता था. उसके बाद ऑटो में चोरी का सामान रखकर फरार हो जाते थे. इस गिरोह में पांच सदस्य है. जिनमें से दो आरोपी ऑटो में रहकर आने जाने वाले लोगों पर निगरानी करते थे. अन्य घऱ के अंदर घुसकर घटना को अंजाम देते थे.

लद्दाख घूमने गए कारोबारी के घर की चोरी

इसी गिरोह के सदस्यों ने 21 मई को ओमीक्रोन-3 स्थित बी-260 मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया था. कारोबारी मानस गुप्ता 15 मई को अपने परिवार के साथ लद्दाख घूमने के लिए गए थे. घर में रखी तिजोरी से चोर सोने के सेट और 3.70 लाख रुपये नकद चुरा ले गए थे. इसके अलावा 24 मई को डेल्टा-1 के एफ-524 और ई-328 मकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया था. मुख्य आरोपी प्रदीप यादव पर 6, वीरेश पर 11, सूरज पर 10 और शिव कुमार पर 12 मुकदमे दर्ज हैं.

आरोपियों के पास चोरी का माल बरामद

डीसीपी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि गिरोह में शामिल एक अन्य सदस्य अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में कई टीमें दबिश दे रही हैं. उनके पास से दो सोने की चैन, तीन सोने के बिस्कुट, 65 हजार रुपये नगद, सोने के तीन हार, चार कंगन, 11 अंगूठी, मंगलसूत्र, चांदी का दो हजार का नोट, एक ऑटो, तीन चाकू समेत अन्य सामान बरामद किया है. जिनकी कीमत पुलिस लगभग 50 लाख रूपये बता रही है.

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Published at : 29 May 2026 11:28 PM (IST)
Tags :
Greater Noida News UP NEWS UP Police
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