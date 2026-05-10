यूपी में भीषण गर्मी के बीच तेज आंधी और बारिश का अलर्ट, 15 मई तक मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम लगातार करवट बदल रहा है. मई की तेज गर्मी के बीच अचानक हो रही बारिश और आंधी ने लोगों को राहत जरूर दी है, लेकिन मौसम का यह बदला हुआ मिजाज अब चिंता भी बढ़ाने लगा है. शनिवार (9 मई) को भी प्रदेश के कई जिलों में दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया था. पहले आसमान में काले बादल छाए और फिर तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई. बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई.

सुबह के समय तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा था. ऐसा लग रहा था कि अब गर्मी अपने पूरे असर में दिखाई देगी, लेकिन शाम होते-होते मौसम ने अचानक करवट ले ली. तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई. कुछ जगहों पर देर रात तक रुक-रुक कर बारिश होती रही. बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया और लोगों ने राहत की सांस ली.

अगले दो से तीन दिनों में बदल सकता है मौसम

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण देखने को मिल रहा है. इसके साथ ही लगातार चल रही पुरवा हवाएं भी मौसम को प्रभावित कर रही हैं. विभाग का कहना है कि अगले दो से तीन दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में ऐसा ही मौसम बना रह सकता है.

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लखनऊ समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने लखनऊ समेत आसपास के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार 15 मई तक प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी, गरज-चमक के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना बनी हुई है. कुछ इलाकों में ओले गिरने की भी आशंका जताई गई है. इसके अलावा 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी से मिलेगी राहत

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 31 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. हालांकि बारिश और तेज हवाओं की वजह से लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी से राहत मिलेगी. प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की है. किसानों को भी मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

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