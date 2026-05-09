Gaya News: 'तेजस्वी यादव जब हाफ पैंट पहनते थे मैं तब से...', संतोष सुमन ने बोला हमला

बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री डॉ. संतोष कुमार सुमन ने शनिवार को गया सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला. 5वीं बार मंत्री बनने पर कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत के बाद, सुमन ने राजद नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तीखे तंज कसे.

तेजस्वी यादव द्वारा 'परिवारवाद' का आरोप लगाए जाने पर मंत्री संतोष सुमन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "जिस समय तेजस्वी यादव हाफ पैंट पहनते थे, मैं उस समय से राजनीति कर रहा हूं. मैंने एबीवीपी (ABVP) और भाजपा कार्यकर्ता के रूप में संघर्ष किया है. तेजस्वी की तरह मुझे डायरेक्ट डिप्टी सीएम की कुर्सी नहीं मिली."

उन्होंने तेजस्वी की शिक्षा पर तंज कसते हुए कहा, "एक 9वीं फेल व्यक्ति मेरी तुलना कैसे कर सकता है, जो नीदरलैंड और हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है. तेजस्वी 'नकलची बंदर' की तरह काम करते थे, जिन्हें न तो संविधान की पकड़ है और न ही प्रशासनिक नियमों की जानकारी."

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राहुल गांधी राजनीति के विलुप्त प्राणी हैं- लघु जल संसाधन मंत्री

पटना में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए संतोष सुमन ने उन्हें 'विलुप्त प्राणी' करार दिया. उन्होंने कहा, "राहुल गांधी ऐसे बैट्समैन हैं, जो छक्का लगाने के चक्कर में शुरू में ही आउट होकर बैठ जाते हैं. चुनाव आते हैं तो वह नजर आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं."

छात्रों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार युवाओं के पक्ष में है और 1 करोड़ रोजगार देने का संकल्प लिया है. हालांकि, उन्होंने छात्रों से लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने और उग्र हिंसा से बचने की अपील की.

निशांत की तारीफ, राजद पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की तारीफ करते हुए सुमन ने कहा कि वह एक सौम्य, शांत और सीखने वाले इंसान हैं, जिन पर कोई आरोप नहीं है. वहीं तेजस्वी यादव को 'जंगलराज का युवराज' बताते हुए उन्होंने याद दिलाया कि उनके पिता चारा घोटाला में जेल के अंदर-बाहर रहते थे और राबड़ी देवी सीधे किचन से निकलकर सीएम की कुर्सी पर बैठ गई थीं.

बंगाल चुनाव और विभाग की योजनाओं पर चर्चा

मंत्री ने बंगाल चुनाव के नतीजों पर भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस, सीपीएम और ममता बनर्जी की सरकारों ने बंगाल को लूटने का काम किया था, लेकिन अब वहां भाजपा की सरकार बनी है जिससे बंगाल में शांति और समृद्धि आएगी.

अपने विभाग के कामकाज की जानकारी देते हुए डॉ. सुमन ने बताया कि 1124 कार्यों का सर्वेक्षण किया गया है. आने वाले वित्तीय वर्ष में करीब 800 करोड़ रुपये का कार्य किया जाएगा, जिससे किसानों के खेतों तक सीधा पानी पहुंचाने का लक्ष्य है.

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