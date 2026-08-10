अमरोहा में दिनदहाड़े गोली मारकर युवक की हत्या, पैसों के लेनदेन का था विवाद

अमरोहा के नौगावां सादात थाना क्षेत्र के गांव गुलड़िया में दिनदहाड़े गोली मारकर एक युवक की हत्या से सनसनी फैल गई. बताया गया कि पैसों के लेनदेन को लेकर हुए विवाद के बाद युवक को सीने में गोली मार दी गई. पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद होने की बात सामने आई है. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, नौगावां सादात क्षेत्र के गांव गुलड़िया निवासी प्रतिपाल सिंह बजरी-बजरपुट की दुकान चलाते हैं. उनका बेटा सुधांशु भी दुकान पर रहता था. बताया जा रहा है कि सुधांशु ने गांव के ही रामपाल सिंह के बेटे अरविंद से ब्याज पर कुछ रुपये उधार लिए थे, जिनमें कुछ रकम बकाया थी. रविवार शाम करीब छह बजे सुधांशु अपने घर से निकला था.

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पैसे के लेनदेन के विवाद में युवक को मारी गोली

आरोप है कि अरविंद के घर के सामने पहुंचने पर पैसों के तकादे को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई. इसी दौरान अरविंद ने कथित तौर पर तमंचा निकालकर सुधांशु को गोली मार दी. गोली सुधांशु के सीने में लगी.फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. सुधांशु खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला. परिजन आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दे रही दबिश

घटना के बाद मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपी के घर को घेर लिया, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो चुका था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह स्थिति को संभाला और गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया. सीओ अवधभान भदौरिया ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की जांच की जा रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें प्रयास कर रही हैं.

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