UP Weather: यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
UP Weather: उत्तर प्रदेश में सोमवार को हुई बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया हैं. प्रदेश में आज भी कई जिलों में बारिश का अनुमान जताया है. इस दौरान वज्रपात और तेज हवाएं चलने का अलर्ट है.
उत्तर प्रदेश में मौसम एकदम बदल गया हैं. सोमवार शाम से ही नोएडा, आगरा, सहारनपुर, लखनऊ समेत प्रदेश के हिस्सों में अच्छी बारिश देखने को मिली. जिससे मौसम काफी सुहाना हो गया है और सर्दी की हल्की सर-सराहट महसूस होने लगी हैं. बारिश का ये सिलसिला आज 7 अक्टूबर को भी जारी रहेगा.
मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों के 60 जिलों में आज कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई हैं. इन जिलों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने की भी चेतावनी दी गई है. पश्चिमी यूपी में आज 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चलने का अलर्ट दिया गया है.
बारिश की वजह गिरा तापमान
बारिश की वजह से प्रदेश के अधिकतम तापमान में भी कमी आई हैं. अगले दो दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है. इसके बाद कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा. आठ अक्टूबर से बारिश का दौर खत्म होने लगेगा. बुधवार को पूर्वी यूपी में एक या दो जगहों पर हल्की बारिश हो सकती हैं. इसके बाद मौसम शुष्क रहेगा.
आज इन जिलों में होगी बारिश
सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, औरैया, जालौन, हमीरपुर, अंबेडकर नगर, बस्ती, आजमगढ़ और सोनभद्र में कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई हैं.
बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, नोएडा, संभल, बदायूं, कासगंज, एटा, मैनपुरी, इटावा, झांसी, ललितपुर, महोबा, कानपुर, बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ में एक या दो जगहों पर बारिश हो सकती हैं.
इसी तरह बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, संत रविदास नगर, मीरजापुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, वाराणसी, चंदौली, गाज़ीपुर और मऊ में भी एक या दो स्थानों पर बारिश होगी. इन जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई हैं. 9 अक्टूबर से प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा. इसके बाद बारिश का सिलसिला थमता हुआ दिख रहा है.
