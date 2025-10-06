हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में 7 अक्टूबर को बैंक-स्कूल और सरकारी ऑफिस रहेंगे बंद, योगी सरकार का आदेश जारी

यूपी में 7 अक्टूबर को बैंक-स्कूल और सरकारी ऑफिस रहेंगे बंद, योगी सरकार का आदेश जारी

Valmiki Jayanti Holiday in UP: वाल्मीकि जयंती को लेकर यूपी सरकार की ओर से शनिवार को ही नोटिस जारी कर दिया गया है. इस दिन सभी शासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश रहेगा.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 06 Oct 2025 03:15 PM (IST)
वाल्मीकि जयंती को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शनिवार को ही नोटिस जारी कर दिया गया है. इस दिन सभी शासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सरकारी विभागों को बंद रहेंगे. 

उत्तर प्रदेश में 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर अवकाश की घोषणा की गई हैं. इस दौरान प्रदेश भर के सभी सरकारी और गौर सरकारी स्कूल, कॉलेजों और अन्य सरकारी संस्थानों में अवकाश रहेगा. इस दिन प्रदेश भर में कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. 

वाल्मीकि जयंती को लेकर यूपी सरकार की ओर से शनिवार को ही नोटिस जारी कर दिया गया है. इस नोटिस में 7 अक्टूबर मंगलवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया है. ऐसे में प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सरकारी विभागों को बंद रखने का आदेश जारी किया है.

वाल्मीकि जयंती पर छुट्टी का ऐलान

उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2025 में छुट्टी के कैलेंडर में भी वाल्मीकि जयंती पर अवकाश को शामिल किया गया था. सरकार की ओर से जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह अवकाश निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट 1881 के अधीन नहीं होगा. इसका अर्थ यह है कि यह भले ही सार्वजनिक अवकाश है लेकिन, यह आमतौर पर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए अनिवार्य अवकाश की श्रेणी में नहीं आता है. इस दिन बैंक खुले रहेंगे. 

बता दें कि वाल्मीकि जयंती पर प्रदेश भर में कई ख़ास कार्यक्रम किए जाते हैं और एक झांकी भी निकाली जाती है. सीएम योगी 27 सितंबर को ही श्रावस्ती दौरे के दौरान एक जनसभा में इसका ऐलान कर चुके हैं. 

प्रदेश में पहले भी वाल्मीकि जयंती की छुट्टी रहती थी लेकिन, 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद कई छुट्टियां रद्द कर दी गई थीं. जिसके बाद इस छु्ट्टी को बहाल करने की मांग उठने लगी थी और अब योगी सरकार ने इस मांग को मान लिया है. 

'बाबा का जंगलराज है', रायबरेली में मृतक हरिओम के परिवार से अजय राय ने की मुलाकात

Published at : 06 Oct 2025 03:17 PM (IST)
Yogi Adityanath UP NEWS UP Holiday List Valmiki Jayanti Holiday In UP
