पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर अब उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों पर भी दिखाई दे रहे हैं. बर्फीली हवाएं चलने की वजह से यूपी में ठंड बढ़ गई हैं. वहीं बारिश के बाद अब प्रदेश में कोहरे का अटैक भी बढ़ गया है. मौसम विभाग ने आज 22 जिलों में बेहद घना छाए रहने का ऑरेंज का अलर्ट जारी है. हालांकि एक फरवरी से प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है जिसके बार फिर बारिश हो सकती है.

मौसम विभाग के मुताबिक़ यूपी में आज 30 जनवरी शुक्रवार को मौसम शुष्क रहने का अनुमान हैं लेकिन प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में घने कोहरे के सफेद चादर छाए रहने की चेतावनी दी गई हैं. जिससे आवाजाही में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. कोहरे का ये प्रकोप शनिवार को भी जारी रहने का अनुमान है. अगले 48 घंटों में मौसम का मिजाज बिगड़ सकता हैं. जिसके चलते बारिश का अनुमान है.

राजधानी लखनऊ की बात करें शुक्रवार को यहां कोहरे का यलो अलर्ट दिया गया है. सुबह और शाम के समय आज कोहरा देखने को मिलेगा लेकिन, दिन के समय धूप निकलेगी वहीं दिल्ली से सटे नोएडा, ग़ाज़ियाबाद में भी कोहरे का यलो अलर्ट है. इन जिलों में ठंडी हवाएं चलने की वजह से सिहरन महसूस होगी.

22 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी

यूपी में आज सहारनपुर, शामली, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, सँभल, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर में अत्यधिक घना कोहरा छाया रहने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में जीरो मीटर विजिबिलिटी की चेतावनी दी गई हैं.

इन जिलों में कोहरे का यलो अलर्ट जारी

इसके अलावा नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, हरदोई, कानपुर झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट, रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, प्रतापगढ़, कौशांबी, प्रयागराज, मीरजापुर, जौनपुर, वाराणसी, सोनभद्र, चंदौली, बस्ती, गोरखपुर, संत कबीर नगर और देवरिया में मध्यम से घने कोहरे का यलो अलर्ट दिया गया है.

31 जनवरी दोपहर के बाद से मौसम में बदलाव आना शुरू हो जाएगा और एक फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव का असर दिखेगा, जिससे पश्चिमी यूपी के नोएडा, गाजियाबाद, आगरा समेत कई जिलों में तेज बारिश होने का आसार बन रहे हैं. 2-3 फरवरी को पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट आएगी और ठंड बढ़ सकती है.