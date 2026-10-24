यूपी में मौसम ने ली करवट, आज इन जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में अब धीरे-धीरे मौसम बदलने लगा है और सर्दियों की आहट आ रही हैं. प्रदेश में इन दिनों सुबह और शाम के समय अच्छी खासी ठंड का एहसास हो रहा है तो वहीं दिन में धूप निकल रही है, जिससे थोड़ी गर्मी भी बनी हुई हैं. मौसम विभाग ने आज 24 अक्टूबर बुधवार को भी पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश के अनुमान जताया है. प्रदेश के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क ही रहेगा.

मौसम विभाग के मुताबिक 24 अक्टूबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसका असर उत्तर-पश्चिम भारत में देखने को मिलेगा. जिसके चलते यूपी के पश्चिमी संभाग में आज कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना हैं. लेकिन, कोई मेघ गर्जन या वज्रपात की चेतावनी जारी नहीं की गई है. पूर्वांचल संभाग में आज मौसम शुष्क रहेगा. कहीं कोई बारिश का अलर्ट नहीं दिया गया है. इन सभी जिलों को आज ग्रीन ज़ोन में रखा गया है.

यूपी के इन जिलों में बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने शनिवार को सहारनपुर, शामली, बागपत, मेरठ, मुज़फ़्फ़रनगर, बिजनौर व आसपास के इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की बौछारें पड़ने का अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में दोपहर के बाद मौसम में बदलाव आएगा और आसमान में बादल छाएंगे. वहीं नोएडा, आगरा, अलीगढ़ में मौसम शुष्क रहेगा और दिन में खिली-खिली धूप निकलेगी. 27 अक्टूबर तक प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम शुष्क रहेगा.

लखनऊ व आसपास के जिलों का मौसम

राजधानी लखनऊ में आज मौसम शुष्क रहने का ही अनुमान है. सुबह के समय थोड़ी धुंध रह सकती हैं लेकिन, दिन चढ़ने के साथ ही आसमान साफ़ हो जाएगा और दिन में खिली-खिली धूप निकलेगी. बाराबंकी, सीतापुर, अयोध्या, अमेठी, हरदोई व आसपास के जिलों में भी आज मौसम शुष्क रहने का अनुमान हैं. इन जिलों में अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.

28 अक्टूबर से मौसम विभाग ने पूर्वांचल में बेमौसम बारिश होने का अनुमान जताया है. इस दौरान पूर्वांचल के सोनभद्र, वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर, चित्रकूट समेत कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने और मेघगर्जन के साथ वज्रपात का यलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज हवाएं भी चलने की चेतावनी दी गई है.

अगले तीन दिन में प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. इसके बाद 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है. वहीं न्यूनतम तापमान में भी इतनी ही गिरावट आएगी, जिससे सर्दी और बढ़ेगी.