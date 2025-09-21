उत्तर प्रदेश में अब मानसून की रफ्तार पर ब्रेक लगती दिखाई दे रही है. पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के दोनों मौसम संभागों में दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य रहा है. इस अवधि में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई. पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं भारी वर्षा भी दर्ज की गई. मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ ने 21 सितंबर और आने वाले दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है.

आईएमडी के मुताबिक, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. बारिश का दौर थमने की वजह से पश्चिमी यूपी आज मौसम साफ रहेगा जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी गर्मी परेशान कर सकती है. हालांकि मौसम विभाग ने पूर्व यूपी में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बौछारे पड़ने की संभावनाएं जताई हैं. इसके अलावा पूरे यूपी में आज कहीं के लिए कोई चेतावनी नहीं है.

अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री बढ़ने की संभावना

मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है, जिस कारण लोगों को गर्मी परेशान कर सकत है. इसके साथ ही अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना है.

इन जिलों में आज हो सकती है बारिश

मौसम विभाग ने आज श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, अयोध्या, अंबेडकरनगर, सुलतानपुर, जौनपुर और आजमगढ़ जिले में आज बारिश का अनुमान है. इन जिलों आज हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है. इसके अलावा पूरे यूपी में आज कहीं भी बारिश होने का अनुमान नहीं है.

इसके अलावा यूपी के प्रयागराज 30.4 डिग्री सेल्सियस, बहराइच 27 डिग्री सेल्सियस, बरेली 26 डिग्री सेल्सियस, फुरसतगंज 29.8 डिग्री सेल्सियस, गोरखपुर 26.8 डिग्री सेल्सियस, झांसी 26.8 डिग्री सेल्सियस, लखनऊ-एयरपोर्ट 34 डिग्री सेल्सियस, मेरठ 32.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है.

