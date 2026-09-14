यूपी में आज 14 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम? IMD ने दिया अपडेट

उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है. हालांकि आज 14 सितंबर बारिश की रफ्तार में कमी आएगी लेकिन, ज्यादातर हिस्सों में बादलों की आवाजाही जारी रहेगी. यूपी के लगभग सभी जिलों में आज कहीं-कहीं एक या दो जगहों पर बारिश होने के आसार बने हुए हैं. कुछ जगहों पर तेज बारिश होने का भी अनुमान है.

मौसम विभाग के मुताबिक इन दिनों प्रदेश में मानसून टर्फ़ अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर सक्रिय है. जिसका प्रभाव उत्तर पश्चिम इलाकों में पड़ रहा है. यूपी में पश्चिमी और पूर्वांचल के संभाग में भी आज कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान हैं. कुछ जगहों पर बूंदाबांदी होगी. वहीं धूप निकलने से उमस भरी गर्मी का भी लोगों को सामना करना पड़ सकता है.

आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम

15 से 17 सितंबर तक प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर छिटपुट बारिश का दौर जारी रहेगा. इस बीच कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हो सकती हैं लेकिन, कहीं कोई बड़ी चेतावनी नहीं दी गई है. आने वाले दिनों में ज़्यादातर हिस्से ग्रीन ज़ोन में ही बने हुए हैं. अगले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है. इसके बाद अगले तीन दिन कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा.

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इन जिलों में कुछ जगहों पर बारिश के आसार

बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, संत रविदास नगर, जौनपुर, वाराणसी और गाजीपुर में आज कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और एटा में मौसम शुष्क रहेगा.

नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बागपत, शामली, सहारनपुर, मुज़फ़्फ़रनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, कानपुर, हमीरपुर, कन्नौज, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर, अमेठी, बाराबंकी, अयोध्या और सुल्तानपुर में एक या दो जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है,

बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, अंबेडकर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, संत कबीर नगर, गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, मीरजापुर, चंदौली और सोनभद्र में भी एक या दो जगहों पर बौछारें पड़ने का अनुमान हैं. मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और एटा में मौसम शुष्क रहेगा.

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