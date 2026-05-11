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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: यूपी में फिर बदलने वाला है मौसम, मेरठ से लखनऊ तक बारिश, 50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं

UP Weather: यूपी में फिर बदलने वाला है मौसम, मेरठ से लखनऊ तक बारिश, 50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ हैं, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ने लगी हैं. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में फिर से आंधी-बारिश का सिलसिला शुरु होगा.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 11 May 2026 06:51 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ हैं. हालांकि बीते दिनों हुई बारिश की वजह से लोगों को फ़िलहाल गर्मी से राहत है, गर्म लू भी नहीं चल रही हैं. मौसम विभाग की मानें तो आज से प्रदेश में एक और नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा हैं. जिसका असर कई जिलों में दिखाई देगा और अगले दो से तीन दिन पूरब से पश्चिम तक फिर से हल्की से मध्यम बारिश के आसार बन रहे हैं. 50 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चलेंगी. 

रविवार को राजधानी लखनऊ में दिनभर धूप देखने को मिली, जिससे तापमान में बढ़ोतरी हुई है और लोगों को  झुलसाने वाली गर्मी का एहसास हुआ हैं. नोएडा-गाजियाबाद समेत आगरा, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर मंडल में भी धूप की वजह से तापमान बढ़ गया है. हालांकि पश्चिमी विक्षोभ और पूर्व-पश्चिम ट्रफ की वजह से लू के हालात नहीं है. 

यूपी में आज कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज सोमवार 11 मई को प्रदेशभर में मौसम शुष्क रहेगा और धूप निकलेगी. इस दौरान कहीं कोई बादल-बारिश का अनुमान नहीं है. प्रदेश के सभी जिले ग्रीन जोन में बने हुए हैं. लेकिन कल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यूप में कई हिस्सों में बारिश और बादलों की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, कहीं-कहीं मैदानी इलाकों में आंधी बारिश हो सकती हैं. 

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12 मई से फिर आंधी-बारिश का अलर्ट

यूपी में मंगलवार को सहारनपुर, शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, सँभल, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और बहराइच में मेघ गर्जन के साथ बारिश वज्रपात और आंधी चलने का यलो अलर्ट जारी किया गया हैं. इन जिलों में 30-40 किमी की रफ़्तार से तेज हवाएं चलेंगी. कहीं-कहीं इनकी रफ़्तार 50 तक बढ़ सकती हैं.  

यूपी में बीते 24 घंटों में झांसी प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा है, यहां अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं प्रयागराज, बांदा, हमीरपुर और उरई प्रदेश के सबसे गर्म जगहें रहीं. यहां पारा 37-40 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में होने वाली बारिश से भी गर्मी में कोई ख़ास कमी नहीं देखने को मिलेगी. अगले चार-पांच दिनों में अधिकतम तापमान में 4-6 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी.  

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Published at : 11 May 2026 06:51 AM (IST)
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