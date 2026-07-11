'इस्लाम की बात करने वाले अब...', ओम प्रकाश राजभर ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना

यूपी के कैबिनेट मंत्री और सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है. राजभर ने सपा मुखिया पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि सपा मुखिया से मिलने और हाथ मिलाने तक के लिए रेट तय है. जो पहले बसपा में होता था अब वो सपा में भी हो रहा है.

ओम प्रकाश राजभर शुक्रवार को अंबेडकर नगर पहुंचे थे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर चुन-चुनकर हमले किए. राजभर ने अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले जो काम बसपा में होता था, वो अब सपा में हो रहा है. अब अखिलेश यादव लोगों से मिलने के लिए पैसा लेते हैं. यहां तक कि उनसे हाथ मिलाने तक का रेट निर्धारित है. जनता सब देख रही है.

अखिलेश यादव की संपत्ति पर उठाए सवाल

कैबिनेट मंत्री ने सपा मुखिया पर निशाना साधते हुए उनकी संपत्ति पर भी सवाल खड़े कर दिए और कहा कि जब राजनीति में सिर्फ खर्च होता है, तो अखिलेश की संपत्ति दिन-दूनी रात-चौगुनी कैसे बढ़ रही है? अखिलेश यादव की संपत्ति लगातार कैसे बढ़ रही है. नियम तो यह है कि खर्च होने के बाद पैसा घटता है लेकिन, इनका ग्राफ तो आसमान छू रहा है. इसका जवाब कौन देगा?

अखिलेश यादव के हालिया 'सनातन' प्रेम पर भी राजभर ने करारा तंज कसते हुए राजभर ने कहा कि जिनकी राजनीति सिर्फ एकतरफा तुष्टीकरण पर चलती थी, आज वो सियासी जमीन खिसकती देख गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं. पहले सिर्फ इस्लाम की बात करने वाले अब अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती देख सनातन की बात कर रहे हैं.

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सपा मुखिया को बताया नकली समाजवादी

ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश को 'नकली समाजवादी' करार दिया और कहा कि असली समाजवाद तो डॉ. राम मनोहर लोहिया का था. जिन्होंने कहा था कि नाम के पीछे से जाति हटा दो. क्या अखिलेश यादव ने अपने नाम के आगे से 'यादव' हटाया? यह कैसा समाजवाद है, राजभर ने सपा के पुराने शासनकाल की याद दिलाते हुए जनता को आगाह किया और कहा कि सपा के चार बार के शासन में यूपी ने सिर्फ दंगे, गुंडागर्दी, लूट और हत्याएं ही देखी हैं.

अखिलेश यादव के सबसे बड़े चुनावी हथियार यानी 'PDA' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) का भी राजभर ने नया फुल फॉर्म बता दिया. उन्होंने कहा कि सपा का PDA कुछ और नहीं, बल्कि 'परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी' है. इन्हें सिर्फ अपने परिवार के विकास से मतलब है, जनता से नही.

वहीं उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों में हो रही देरी को लेकर भी राजभर ने सरकार की स्थिति साफ की और कहा कि सरकार पूरी तरह तैयार है, बस हाईकोर्ट के निर्देशों का इंतजार है.

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