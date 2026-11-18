उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने मंगलवार 17 नवंबर को एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित कर दी है. गौतमबुद्धनगर जिले की बात करें तो यहां की तीन विधानसभा सीटों पर 1.09 लाख वोटर बढ़ हैं. इनमें बड़ी संख्या में वो लोग शामिल हैं जिनके नाम एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कट गए थे.

गौतमबुद्ध नगर में तीनों विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट की प्रतियां सभी राजनीतिक दलों और बूथों पर मौजूद बीएलओ को मुहैया कराई गई हैं, जहां लोग अपने नाम वोटर लिस्ट में चेक कर सकते हैं. इसके साथ ही ऑनलाइन भी लोग अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक कर सकते हैं. वोटर लिस्ट जारी होने के साथ ही इस लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन करने का अभियान भी शुरू हो गया है.

गौतमबुद्ध नगर में बढ़े 1.09 लाख वोटर

दरअसल गौतमबुद्धनगर में एसआईआर से पहले क़रीब 18,65 लाख वोटर थे लेकिन एसाईआर के बाद इनकी संख्या 14.18 रह गई थी. इस प्रक्रिया के बाद करीब 4.47 लाख वोटरों के नाम कट गए थे. इनमें जिला छोड़ने वाले, मृतक और ऐसे वोटरों के नाम शामिल थे जिनके दो जगह वोट थे.

एसआईआर प्रक्रिया के बाद बीते दस महीनों में जनपद की वोटर लिस्ट में 1.09 लाख वोटरों की बढ़ोतरी हुई है. जो अब 15.27 लाख तक पहुँच गई है. वोटर लिस्ट जारी होने के बाद अगर किसी का नाम छूट गया है, संशोधन करना है या फिर काटना है तो उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक पात्र मतदाता अपना नाम इस लिस्ट में जुड़वा सकते हैं.

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किस विधानसभा में अब कितने हुए वोटर

गौतमबुद्ध नगर में एसाईआर के बाद सबसे ज्यादा वोट नोएडा विधानसभा से कटे थे, इसके बाद दूसरे नंबर पर दादरी और तीसरे नंबर पर ज़ेवर विधानसभा में वोट कटे थे. लेकिन एसआईआर के बाद नाम जुड़वाने की प्रक्रिया में दादरी विधानसभा सबसे आगे रहा है. जहां क़रीब 55 हज़ार नए वोटरों ने नाम जुड़वाए, दूसरे नंबर नोएडा में 32 हज़ार और तीसरे स्थान पर ज़ेवर में 23 हज़ार से ज्यादा नए वोटरों के नाम जुड़े हैं.

नोएडा में एसआईआर के बाद 5,61,764 वोटर रह गए थे, जिनकी संख्या बढ़कर 5,93,236 हो गई हैं. दादरी में वोटरों की संख्या 5,62,435 से बढ़कर 6,17,352 और ज़ेवर विधानसभा में वोटरों की संख्या 2.93,470 से बढ़कर अब 3,16,840 हो गई है.