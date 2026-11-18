गोरखपुर जिले में मतदाता बनने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन नए वोटरों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की हिस्सेदारी ज्यादा रही. विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के बाद जारी आलेख्य मतदाता सूची में कुल 32 लाख 95 हजार 303 मतदाताओं के नाम दर्ज हैं. पिछली अंतिम मतदाता सूची के मुकाबले इस बार 34 हजार 165 मतदाता बढ़े हैं. वहीं, 18 से 19 साल के नए मतदाताओं की संख्या में 0.45 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है.

जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा ने मंगलवार (17 नवंबर) को प्रेस वार्ता में नई मतदाता सूची से जुड़े आंकड़े साझा किए. उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण के दूसरे चरण में 12,220 पुरुषों और 21,951 महिलाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए हैं. इस दौरान जेंडर रेशियो में भी छह फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. जिले में अब 17 लाख 93 हजार 315 पुरुष, 15 लाख एक हजार 804 महिलाएं और 184 थर्ड जेंडर मतदाता हैं.

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डीएम ने बताया कि युवाओं को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. इसके साथ ही जिले में 80 साल से अधिक उम्र के 64,195 मतदाता और 100 साल से ज्यादा उम्र के 368 मतदाता हैं. दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 27,914 है. वहीं, 8,367 सर्विस वोटर भी सूची में शामिल हैं.

नाम जुड़वाने के लिए 16 दिसंबर तक मौका

प्रशासन ने उन लोगों को भी मौका दिया है, जिनका नाम अभी मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है. ऐसे पात्र लोग 16 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं. पहली बार नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6, नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 और मतदाता सूची में किसी तरह का बदलाव कराने के लिए फॉर्म-8 भरना होगा. आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किए जा सकते हैं.

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डीएम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मतदाता सूची की मुद्रित और डिजिटल प्रतियां भी साझा कीं. आम लोगों को ईवीएम और मतदान प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए 20 नवंबर से प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे. इसके लिए स्ट्रांग रूम से 240 ईवीएम निकाली गई हैं. इन पर पीले रंग के स्टीकर लगाए गए हैं और मशीनों के नंबर भी राजनीतिक दलों को दिए गए हैं.

मतदाताओं की मदद के लिए 4 जनवरी तक जिला कॉल सेंटर भी काम करेगा. इसका टोल फ्री नंबर 1950 है. यहां सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक जानकारी ली जा सकती है.