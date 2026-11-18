राजस्थान के जयपुर में अतिक्रमण के खिलाफ आज बड़ी बुलडोजर कार्रवाई की गई.जयपुर विकास प्राधिकरण ने न्यू सांगानेर इलाके में गुर्जर की थड़ी से लेकर सोडाला चौराहे तक चालीस से ज्यादा अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाए. इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था.

स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों ने बड़े पैमाने पर विरोध का ऐलान किया था, लेकिन सुरक्षा के कड़े इंतजामों के चलते कोई बड़ा बवाल या हंगामा नहीं हुआ और हल्के विरोध के बीच पूरी कार्रवाई तकरीबन शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गई. बीच में कुछ देर के लिए स्थानीय लोग जेसीबी मशीनों के आगे आ गए और कार्रवाई का विरोध करने लगे, लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें जबरन हटा दिया.

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हाईकोर्ट के निर्देश पर शुरू हुई कार्रवाई

जयपुर विकास प्राधिकरण ने यह कार्रवाई राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश पर की है. बुलडोजर कार्रवाई की जद में कई मकान, दुकान - शोरूम और होटल आए हैं. सुबह करीब आठ बजे शुरू हुई कार्रवाई दोपहर तक चली. हालांकि इस मौके पर स्थानीय लोगों ने बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाए और विकास प्राधिकरण पर मनमाने तरीके से काम करने का आरोप लगाया, लेकिन प्रशासन के सख्त रुख चलते वह ज्यादा विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा सके.

एक दो बार विरोध और हंगामे की कोशिश की गई, लेकिन प्रशासन ने उसे नाकाम कर दिया. विकास प्राधिकरण का कहना है कि अगले चरण की कार्रवाई तीन-चार दिनों बाद शुरू की जाएगी.

अतिक्रमण से सड़क 50 मीटर बची

दरअसल न्यू सांगानेर इलाके में श्याम नगर मेट्रो स्टेशन के पास की सड़क कागजों में 100 मीटर चौड़ी है, लेकिन तमाम अवैध निर्माणों और अतिक्रमण की वजह से कई जगहों पर यह सिमट कर 50 मीटर ही रह गई है. इसकी वजह से यहां अक्सर ट्रैफिक जाम होता था और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. विकास प्राधिकरण ने करीब डेढ़ महीने पहले यहां कार्रवाई शुरू की तो स्थानीय लोगों ने उसका जमकर विरोध किया. स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए थे और बीच सड़क टायर जलाकर अपना विरोध जताया था. हंगामे के चलते त्यौहारी सीजन तक कार्रवाई टाल दी गई थी.

विकास प्राधिकरण के बुलडोजर, दूसरी मशीनें और सरकारी अमला आज सुबह से ही इस इलाके में जुटना शुरू हो गया था. सुबह आठ बजे के करीब बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई. जिस इलाके में कार्रवाई होनी थी उस पर ट्रैफिक पूरी तरह बंद कर दिया गया था. प्रशासन ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर कोई विरोध या हंगामा करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

250 से जयादा निर्माण पर होनी है कार्रवाई

इस इलाके में ढाई सौ से ज्यादा अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन होना है. जल्द ही अगले फेज की कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय व्यापारियों व दूसरे लोगों का आरोप है कि शुरुआत में मार्किंग के वक्त उन्हें जो नक्शा दिखाया गया, कार्रवाई उसके खिलाफ की जा रही है. विकास प्राधिकरण पर मनमाने तरीके से कार्रवाई का आरोप लगाया गया है. बहरहाल हल्के हंगामे और विरोध के बीच कार्रवाई शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न होने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली है.

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