उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले वोटर लिस्ट को अंतिम रूप देने की तैयारियां शुरू हो चुकी है. यूपी के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के पूरा होने के बाद 17 नवंबर 2026 से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) के तहत पहली वोटर लिस्ट को प्रकाशित कर दिया गया है. इस वोटर लिस्ट को देखें तो गाजियाबाद में 61,235 नए मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई है, या यूं कहें कि इस साल 10 अप्रैल को मतदाता सूचियों के SIR के बाद जारी किए गए कुल वोटरों की संख्या में 61 हजार से अधिक नए मतदाता जुड़े हैं.

ये वृद्धि ऐसे समय में सामने आये हैं, जब हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पिछले साल शुरू हुए SIR के बाद राज्य की मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम काटे गए हैं.

महिला मतदाताओं की संख्या में उछाल

जारी आंकड़ों के अनुसार, गाजियाबाद में पिछले सात माहीनों के दौरान कुल 61,235 नए मतदाता जुड़े हैं, जिनमें से 32,986 महिलाएं और 28,248 पुरुष मतदाता बढ़े हैं. इस तरह इस लिस्ट में पुरुषों की तुलना में 4,738 अधिक महिला मतदाताओं की संख्या है. एक तरह से देखें तो महिला मतदाताओं की सूची में 3.30 प्रतिशत और पुरुष मतदाताओं की सूची में 2.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है.

जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ के अनुसार,10 अप्रैल को जारी सूची में कुल मतदाताओं की संख्या 22,63,513 थी और अब 17 नवंबर को जारी प्रारंभिक सूची में कुल मतदाताओं की संख्या 23,24,748 हो गई है, जिससे कुल मतदाताओं की संख्या में सात महीने के दौरान 2.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. इनमें भी 12,93,653 पुरुष और 10,30,964 महिला मतदाता हैं.

किस क्षेत्र में बढ़े कितने मतदाता?

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक 22,948 मतदाता सूची में जोड़े गए, इसके बाद लोनी निर्वाचन क्षेत्र में 16,295, गाजियाबाद निर्वाचन क्षेत्र में 9,654, मुरादनगर में 7,185 और मोदीनगर में 5,153 नए मतदाता जुड़े हैं. इन पांच विधानसभा क्षेत्रों को देखें तो चार में महिला मतदाताओं की संख्या और केवल लोनी में पुरूष मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है.