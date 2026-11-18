अयोध्या में अक्षय नवमी से शुरू होने वाले चौदह कोसी और पंचकौसी परिक्रमा मेले को देखते हुए श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट ने बड़ा फैसला लिया है. ट्रस्ट ने इस मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए श्री रामलला के दर्शन का समय एक घंटा बढ़ा दिया है. 18 नवंबर से 22 नवम्बर तक श्रद्धालु रात्रि 11 बजे तक दर्शन कर सकेंगे. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि भक्तों को सुगम और सुलभ दर्शन उपलब्ध कराए जा सकें.

श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के इस फैसले के तहत पहले की तरह राम मंदिर में रात्रि 8:45 बजे भोग और सायं आरती के लिये दर्शन स्थगित होंगे और रात्रि 9:30 बजे से मुख्य द्वार से प्रवेश और दर्शन पुनः आरम्भ हो जाएंगे जो रात 11 बजे तक जारी रहेंगे.

रात्रि 11 बजे तक दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु

ट्रस्ट के समाचार प्रबंधक सुभाष चंद्र सिंह ने इस बारे में नोट जारी करके जानकारी दी है. उन्होंने बताया किया 18 नवंबर अक्षय नवमी से अयोध्या में परिक्रमा मेला शुरू हो रहा है. इसे देखते हुए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने भगवान रामलला के रात्रि दर्शन का समय एक घंटा बढ़ाने का निर्णय लिया है. ये व्यवस्था 18-22 नवंबर तक जारी रहेगी.

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ट्रस्ट ने बताया कि नियमित व्यवस्था में मुख्य द्वार से दर्शन के लिए रात्रि प्रवेश 8:45 बजे रोक दिया जाता है. लेकिन, नई व्यवस्था के तहत 8:45 बजे भोग और शाम की आरती के लिए दर्शन स्थगित किए जाएंगे. सायं आरती के बाद रात 9:30 बजे से मुख्य द्वार से प्रवेश और दर्शन पुनः शुरू हो जाएंगे और रात्रि 11 बजे तक जारी रहेंगे.

इस संबंध में ट्रस्ट के सीईओ रिटायर एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र ने न्यास के सभी प्रमुख पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा) को जानकारी दे दी है. ताकि राम मंदिर में दर्शन की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके.

बता दें अयोध्या में चौदह कोसी परिक्रमा 17-18 नवंबर की मध्यरात्रि के बाद सुबह 1.20 बजे से शुरू हो गई है. इसका समापन शुक्रवार 20 नवंबर को प्रात 2.55 बजे होगा. इस परिक्रमा में हिस्सा लेने वाले तमाम श्रद्धालु श्रीरामलला के दर्शन करने भी पहुंचेंगे. इसी को देखते हुए मंदिर में दर्शन का समय रात्रि 11 बजे तक एक घंटे के लिए बढ़ाया गया है.