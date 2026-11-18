हैदराबाद में हुए एक कार्यक्रम में इटली के एक नेता की तरफ से राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार, 20 नवंबर को सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ता के वकील ने इसे भारत की घरेलू राजनीति में विदेशी दखलंदाजी बताते हुए जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था.

याचिकाकर्ता जाहिद अली की तरफ से मामला रखते हए वकील सैयद रिजवान अहमद ने कहा कि 13 और 14 नवंबर को आयोजित भारत समिट के दौरान इटली के राजनेता और 'पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स' के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा लगाया. उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी के राजनीतिक अभियान का समर्थन करते हुए भारत सरकार को भ्रष्ट भी बताया था.

हैदराबाद में आयोजित कांग्रेस की भारत समिट में इटली के नेता और यूरोपीय सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने "वोट चोर, गद्दी छोड़" के नारे लगाए. इस दौरान मंच पर मौजूद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हंसते नज़र आए. इटली के नेता द्वारा कांग्रेस के मंच पर ऐसे नारे लगाने पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है. बीजेपी ने कहा- "राहुल गांधी देश के संस्थानों की बदनामी चाहते हैं, वो चाहते हैं देश में अराजकता फैलाने की कोशिश हो" #Italy #RahulGandhi #BharatSummit #GiacomoFilibeck #ABPNews — ABP News (@ABPNews) November 14, 2026

याचिका में क्या है मांग?

याचिका में विदेशी नेता की इस गतिविधि को भारत की घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप और विदेशी नागरिकों को जारी वीजा की शर्तों का उल्लंघन बताया गया है. इसमें गृह मंत्रालय के कॉन्फ्रेंस वीजा संबंधी दिशा-निर्देशों और इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 का हवाला देते हुए कहा गया है कि विदेशी प्रतिनिधियों को भारत में राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति नहीं है.

याचिकाकर्ता ने पूरे मामले की जांच के लिए स्वतंत्र विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की मांग की है. SIT से समिट के आयोजन, उसे मिली सरकारी मंजूरी और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की जांच कराने की मांग की गई है.

माफी मांगे आयोजक- याचिकाकर्ता

इसके अलावा तेलंगाना सरकार को कार्यक्रम के आयोजन के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और केंद्र सरकार को विदेशी प्रतिनिधियों के वीजा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई है. याचिका में मेटा, एक्स और गूगल को विवादित वीडियो इंटरनेट से हटाने और उससे जुड़े इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश देने की मांग भी की गई है.