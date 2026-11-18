उत्तर प्रदेश के आगरा में एक महिला की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार को लेकर ऐसा विवाद खड़ा हो गया कि परिवार के सदस्य ही दो पक्षों में बंट गए. एक तरफ पति और बच्चे महिला की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते थे, तो दूसरी तरफ परिवार के कुछ सदस्य उसके शव को दफनाने के विरोध में थे.

विवाद इतना बढ़ गया कि गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई. मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस और ग्राम प्रधान को मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप करना पड़ा. काफी देर तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्षों में सहमति बनी और महिला का अंतिम संस्कार कराया गया.

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क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, पूरा मामला आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र के गांव सेमरा का है. यहां रहने वाले महेंद्र जाटव की करीब 35 साल पहले रुखसाना नाम की महिला से शादी हुई थी. बताया जा रहा है कि शादी के बाद रुखसाना ने हिंदू धर्म अपना लिया था और उनका नाम मंजू हो गया था. महेंद्र और मंजू के 12 बच्चे हैं. बीमारी के चलते मंजू की प्राकृतिक मौत हो गई.

इसके बाद उनके अंतिम संस्कार को लेकर परिवार में विवाद शुरू हो गया. बताया गया कि मंजू की अंतिम इच्छा थी कि मृत्यु के बाद उन्हें जलाने के बजाय दफनाया जाए. इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उनके पति महेंद्र और बच्चे शव को दफनाना चाहते थे.

मुस्लिम समुदाय ने जताया विरोध

वहीं, परिवार के कुछ अन्य सदस्य इस फैसले के विरोध में थे. बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी कब्रिस्तान में शव दफनाने की अनुमति नहीं दी. उनका कहना था कि महिला ने हिंदू धर्म अपना लिया था और उनके बच्चों के नाम भी हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार हैं, इसलिए उन्हें कब्रिस्तान में दफनाना उचित नहीं है.

इसके बाद महेंद्र ने अपने हिस्से की जमीन पर पत्नी को दफनाने की योजना बनाई, लेकिन उनके भाई ने भी इसका विरोध कर दिया. इसको लेकर गांव में विवाद की स्थिति बन गई. सूचना मिलने पर इलाका पुलिस और ग्राम प्रधान संदीप दिवाकर मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों से बातचीत शुरू की.

शव को दफनाने पर बनी सहमति

पुलिस और ग्राम प्रधान के हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्षों को समझाया गया. काफी बातचीत के बाद महेंद्र के हिस्से में आई जमीन पर महिला का शव दफनाने को लेकर सहमति बन गई. इसके बाद मंजू की अंतिम यात्रा हिंदू रीति-रिवाज से निकाली गई, जबकि उनके शव को दफनाया गया.

महेंद्र जाटव ने बताया कि भाई के साथ शव दफनाने को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन पुलिस और ग्राम प्रधान के समझाने के बाद मामला सुलझ गया. ग्राम प्रधान संदीप दिवाकर ने भी बताया कि दोनों पक्षों की सहमति से महिला का अंतिम संस्कार करा दिया गया है. फिलहाल गांव में स्थिति सामान्य है और विवाद समाप्त हो गया है.

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