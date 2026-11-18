अलीगढ़ के सिरसा गांव से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. यहां शादी से महज कुछ दिन पहले भारतीय सेना के जवान करन चौधरी उर्फ सौरभ देश के लिए शहीद हो गए. 24 नवंबर को करन की शादी होनी थी और घर में विवाह की तैयारियां जोरों पर थीं.

परिवार को उम्मीद थी कि वह 17 नवंबर को छुट्टी लेकर घर लौटेंगे और शादी की रस्मों में शामिल होंगे, लेकिन किसे पता था कि जिस बेटे की घर वापसी का इंतजार हो रहा है, वह तिरंगे में लिपटकर लौटेगा. जवान की शहादत की खबर मिलते ही परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं. गांव में भी शोक की लहर दौड़ गई.

जम्मू-कश्मीरमें ड्यूटी के दौरान गोली लगने से हुई मौत

अलीगढ़ की तहसील अतरौली के छर्रा क्षेत्र के गांव सिरसा निवासी 26 वर्षीय नायक करन चौधरी भारतीय सेना की 22 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे. जानकारी के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के लोहलाम क्षेत्र में रविवार देर रात ड्यूटी के दौरान उन्हें गोली लग गई. परिजनों के अनुसार, यह घटना रात करीब 2:05 बजे हुई. सोमवार सुबह करीब 4:30 बजे यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर ने फोन कर परिवार को करन की मौत की सूचना दी. बताया गया कि जवान के सिर में दो गोलियां लगी थीं. हालांकि, घटना की परिस्थितियों को लेकर सेना की ओर से विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.

बेटे की शहादत की खबर सुनते ही मां जयवाला देवी बेसुध हो गईं, जबकि पिता पप्पू सिंह का रो-रोकर बुरा हाल है. उन्होंने रुंधे गले से बताया कि शनिवार को ही उनकी बेटे से आखिरी बार फोन पर बात हुई थी. करन ने परिवार का हालचाल जाना था और भरोसा दिलाया था कि वह 17 नवंबर को छुट्टी लेकर घर पहुंच जाएंगे. करन के बचपन के दोस्त विवेक ने भी बताया कि जवान ने उनसे घर लौटने और शादी की तैयारियों में जुटने की बात कही थी. करीब आठ महीने पहले छुट्टी पर घर आए करन की इस बार वापसी का पूरा परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहा था.

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जवान की 24 नवंबर को होनी थी शादी

करन के विवाह को लेकर परिवार में काफी उत्साह था. करीब सात महीने पहले थाना पालीमुकीमपुर क्षेत्र के गांव भाऊपुर में उनका रिश्ता तय हुआ था. 22 नवंबर को सिरसा गांव में भेंट की रस्म होनी थी, जबकि 24 नवंबर को अतरौली के एक मैरिज हॉल से बारात निकलनी थी. घर में शादी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं और आधे से अधिक निमंत्रण कार्ड भी बांटे जा चुके थे. करन के बड़े भाई संजय चौधरी भी भारतीय सेना में हवलदार हैं और पंजाब में तैनात हैं. छोटे भाई की शहादत की खबर मिलने के बाद वह छुट्टी लेकर गांव के लिए रवाना हो गए.

शहीद करन चौधरी का पार्थिव शरीर गांव पहुंचने पर पूरे इलाके में शोक का माहौल रहा. जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने भी गांव सिरसा पहुंचकर शहीद जवान के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया. अधिकारियों ने पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की. अधिकारियों ने कहा कि देश के लिए करन चौधरी का सर्वोच्च बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा. जिस घर में कुछ दिन बाद शादी की शहनाइयां बजने वाली थीं, वहां अब बेटे की शहादत के गम में हर आंख नम है.