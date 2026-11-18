वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व ग्राउंड पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट गुरुवार, 19 नवंबर से खेला जाएगा. भारतीय समयनुसार ये मैच सुबह 3:30 बजे से शुरू होगा, टॉस 3 बजे है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से टीम इंडिया के लिए जीतना जरुरी है, नहीं तो फाइनल खेलने की उम्मीद बहुत कम हो जाएगी. चलिए बताते हैं यहां की पिच किस तरह की रहने वाली है, पांचों दिन मौसम कैसा रहने का अनुमान है.

वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व पर भारत के टेस्ट रिकॉर्ड की बात करें तो ये अच्छा नहीं है. टीम इंडिया ने इस ग्राउंड पर अभी तक 8 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से सिर्फ 1 जीता है. 5 में हार मिली है और 2 ड्रा रहे. 2020 में भारत ने यहां आखिरी टेस्ट खेला था, जिसमें न्यूजीलैंड ने 10 विकेट से जीत दर्ज की थी. जसप्रीत बुमराह ने उस मैच में सिर्फ 1 विकेट लिया था, जो वर्तमान स्क्वॉड का भी हिस्सा हैं.

बेसिन रिजर्व की पिच रिपोर्ट

भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले टेस्ट की पिच जो तैयारी की गई है, उसकी तस्वीर सामने आई है. काफी ज्यादा घांस नजर आ रही है. शुरूआती 2 दिनों में बल्लेबाजों की अग्निपरीक्षा होगी. इस पिच पर बाउंस काफी ज्यादा होने की उम्मीद है. दिग्गज सुनील गावस्कर ने प्रिव्यू में 4 तेज गेंदबाजों को खिलाने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि वह नितीश कुमार रेड्डी को तो छठे गेंदबाज के रूप में देखते हैं. उनका मानना है कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार को खिलाना चाहिए.

पिच से तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, लेकिन चौथे और पांचवें दिन स्पिनर्स का रोल महत्वपूर्ण हो सकता है. क्योंकि इस समय पिच थोड़ी सपाट हो सकती है. मौसम भी यहां तेज गेंदबाजों को मदद कर सकता है. टॉस जीतने वाले कप्तान पिच और मौसम को देखते हुए पहले गेंदबाजी का फैसला कर सकते हैं.

कैसा रहेगा मौसम

गुरुवार को वेलिंगटन में बारिश की संभावना 10 प्रतिशत है. हवाएं 23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना जताई गई है. टेस्ट के दूसरे दिन (20 नवंबर) बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन हवाएं तेज चलने का पूर्वानुमान है. तीसरे दिन (शनिवार) बारिश की संभावना अधिक है, ये 25 प्रतिशत तक दिखाया गया है. रविवार को भी मौसम लगभग शनिवार जैसा ही रहेगा. सोमवार को बारिश की संभावना 20 प्रतिशत है. यानि कुल मिलाकर पांचों दिन बारिश की संभावना है, ऐसे में हमें देखने को मिल सकता है कि बारिश के कारण कई बार मैच रोकना पड़े.

WTC पॉइंट्स टेबल में दोनों टीमों की स्थिति

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की तालिका में न्यूजीलैंड पहले स्थान पर है. टीम ने इस चक्र में खेले 6 में से 4 टेस्ट जीते हैं, 1 हारा और 1 ड्रा रहा. टीम की परसेंटेज 72.22 है. भारत की बात करें तो टीम चौथे नंबर पर है. टीम इंडिया ने जारी चक्र में खेले 11 में से 4 टेस्ट हारे हैं. 5 जीते हैं और 2 ड्रा रहे. भारत का विनिंग परसेंटेज 51.52 है. दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमश साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया है.

भारतीय टेस्ट स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, देवदत्त पडिक्कल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, अंशुल कंबोज, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, आकाश दीप, गुरनूर बरार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

न्यूजीलैंड टेस्ट स्क्वॉड

टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, डेरिल मिशेल, हेनरी निकोल्स, जैकब डफी, मैट हैनरी, विल यंग, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), काइल जैमीसन, ग्लेन फिलिप्स, ब्लेयर टिकनर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, रचिन रवींद्र, नेथन स्मिथ.

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